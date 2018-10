Cinthya Dictator megmutatta ritkán látott anyukáját

Cinthya Dictator az utóbbi időben leginkább csak a saját közösségi oldalán építgeti magát, a tévés szereplés már háttérbe szorult, és nem is nagyon szeretne visszatérni ehhez az életvitelhez. A sztárfotós ettől függetlenül még mindig rengeteg extravangáns képet oszt meg, legutóbb például kopaszon pózolt a kamerának. Korábban azt mesélte, hogy ő sem annyira szeretett szerepelni, a szülei meg végképp, így csak pár percre láthattuk annak idején az anyukáját és apukáját. Most azonban előbbi egy kicsit többet is szerepelt Cinti közösségi oldalán.

Cinthya Dictator anyukája akár a nővére is lehetne, a videóban még jobban látszik, hogy mennyire hasonlítanak egymásra, ráadásul a „mama” nagyon fiatalos is.