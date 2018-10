Ismerd meg Téby Zitát, a Bogaras szülők főanyukáját!

Ma este A legbátrabb páros után a Bogaras szülők első részét is láthatják a nézők, amely neves szereplőgárdával jelentkezik. A színészek között olyan nagy nevek is vannak, mint Ónodi Eszter vagy Csákányi Eszter, de a képernyőn kevesebbet szereplő színművészek is nagyot alakítanak. Ilyen például Téby Zita, aki az utóbbi években Angliában dolgozott, de a sorozat kedvéért hazautazott egy időre.

„Számomra akkor van jól megírva egy szerep, ha az adott szereplő szövegét olvasva kirajzolódik annak valamilyen személyisége. Ez lehetővé teszi a színész számára, hogy a szövegből egyre több mindent kibányásszon, és így tud gazdagodni a megformált szerep” – kezdte az NLCafe.hu-nak Zita, aki azt is elárulta, hogy nem volt túl sok ideje szöveget tanulni.

„Egy hetem volt felkészülni. A forgatás előtti héten olvashattam el az összes epizódot, tanultam a szöveget, és néztem meg az eredeti holland sorozat összes epizódját, ami alapján készült a miénk” – árulta el a színésznő. Zita arról is beszélt, hogy bár a gyerekszereplőkkel kicsit nehezebb, a forgatáson nem volt probléma. „Az én lányomat játszó Kerényi Grétával szerencsére nagyon könnyű volt. Fegyelmezett volt, és felszabadult. Az olyan jelenetektől kicsit tartottunk, amiben egyszerre sok gyerek volt. Nem tudtuk előre, hogy sikerül-e tartani a napi tempót, hiszen kiszámíthatatlan, hogy hányadik kérésre fogják mindannyian egyszerre azt csinálni, amit kell. Ilyenkor a felnőtt színészeknek türelemre és önuralomra van szükségük.”

Téby Zita a londoni életéről is mesélt. „Londonban élek, és egyszerre castingolok nemzetközi és magyar produkciókba. Sokszor ha fizikailag épp másik helyen vagyok, akkor magam felveszem a jelenetet videóra otthon, és elküldöm. Mindkét helyet szeretem, és már mindkettő hiányzik, ha sokáig nem vagyok ott. Ezért aztán nagyon szívesen utazom haza munkákra, és azt kell hogy mondjam, sokszor nem bonyolultabb összeegyeztetni egy budapesti forgatást Londonból, mintha le lennék szerződve egy otthoni színházhoz.”