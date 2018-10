Csórics Balázs eljegyezte a barátnőjét

Csórics Balázs tragikus körülmények között búcsúzott a Barátok közttől, hiszen az általa megszemélyesített karakter, Vida Rudi meghalt egy balesetben, miután kiesett egy hajóból dulakodás közben. A színész azt is elárulta, hogy ő szeretett volna kilépni a sorozatból, bár ekkor még nem tudta, mihez kezd távozása után, de arra vágyott, hogy Csórics Balázsként is megismerje az ország. Ha a karrierje nincs is a csúcson, a magánéletében minden bizonnyal a legjobb helyen van.

„Köszönöm, Kincsem!

Mint mindenki, én is kerestem azt a valakit, akivel érzem és tudom egyszerre, hogy végig akarok menni az életen. Megtaláltam.

Az életünk az első pillanattól elemi erejű élmények sora. Olyan dolgok történnek, amikről nem hittem, hogy történhetnek.

Élő valóság lett, amire vágytam. Minden nap, fényben és árnyékban, hol nevetve, hol könnyezve, mindenen át.

Ketten, együtt.

Hálás vagyok érted.

Szeretlek” – írta a megható képhez Csórics Balázs, akinek valószínűleg igent mondott a szerelme, így nemsokára sor kerülhet az esküvőre.