Magyarországnyi ember imádja a ma 25 éves Palvin Barbit

P – Palvin Pestről

Oké, azt tudjuk, hogy a ma 25 éves Palvin Barbi, a legnagyobb világmárkákkal dolgozik együtt, de ki ez a lány és honnan is indult? Én például mindig is azt hittem, hogy vidéki, de mint kiderült, Barbi Budapesten született, idejárt gimiibe is a Szinyei Merse Pál Gimnáziumba. Nem tartozott azok közé a lányok közé, akik már gyerekként is a kifutóról álmodnak. Kiskorában inkább az éneklés és a foci érdekelte. Bármennyire is távol áll egymástól ez a két elfoglaltság. Alig volt 13 éves, amikor Budapesten sétálva felfedezték, és néhány hónap múlva már a Spurban pózolhatott.

Oké, de mi az a Spur? Nem mosogatószer, hanem egy, több országban megjelenő magazin, amelynek a Japán verziójában szerepelt a kamasz Barbink. Két évvel később már az ELLE divatanyagában kapott főszerepet, 2009-ben pedig leszerződött az IMG Modellügynökséghez. Hogy ez miért nagy szó? Mert, aki számít, az velük ír alá. Így például Bella és Gigi Hadid, Ashley Graham, Candice Swanepoel, Gisele, Hailey Baldwin, vagy éppen Kate Moss. 2010-ben a milánói divathéten debütált a kifutókon, mint a Prada modellje. Ezt követte a párizsi divathét, majd a Chanel 2011-es bemutatója.

Bár sok magazin nem érhető el nálunk, de azért húzzuk csak ki magunkat, hogy hazánk lányának fotóival, már hat évvel ezelőtt tele volt a Vogue, a Harper Bazaar, vagy éppen a Muse magazin. Ezután tényleg senki ne csodálkozzon, hogy 2012 óta ő a L’Oreal nagykövete.

Ugorva kicsit az időben, csak a teljesség igénye nélkül, 2016-ban Barbi lett Az év újonca, a Sports Illustrated szerint, majd egy évvel később Karl Lagerfeld is dolgozni kezdett vele. Egy valami azonban nem tért vissza az életébe, egészen 2018-ig, és ehhez köthető az egyetlen “botrány”, ami a magyar topmodell nevével kapcsolatban felmerül.

A – Az a bizonyos mosolyszünet

Már amekkora botránynak lehetett ezt nevezni, inkább tűnik ez az egész történt, egy hosszú, és értelmetlen “haragszom rád” időszak végének. De miről is van szó? 2012-et írtunk, amikor a Victoria’s Secret fehérneműcég beválogatta az éves bemutatójára. Palvin Barbara pedig jött, látott és győzött. Azt mondjuk hagyjuk, hogy a legfantáziátlanabb szexi fehérneműt, na jó, mondjuk ki, jelmezt, kapta. Ő volt ugyanis December, vagyis a szexi Mikulás. Az azonban biztos, hogy Bruno Marstól, a kölyökképű Justin Bieberig mindenkit elvarázsolt. Emlékezzünk is meg erről a pillanatról, mert HAT évet kellett várni arra, hogy Barbit újra itt láthassuk…

Oké, de ha ennyire jól sikerült a debütálása, akkor miért várakoztattak minket hat évig? Erre maga a modell adta meg a választ, amikor idén nyáron a Borsnak így nyilatkozott: “szakmán belül az egyik legnagyobb hiba, amit elkövettem, hogy a Victoria’s Secrettel megszakadt a munkakapcsolatom. Húszévesen pont egy szakításon mentem keresztül, elkezdtem bulizni, hirtelen szingli és „tini” lettem, nem figyeltem oda magamra, és a hozzáállásommal is komoly probléma volt. Nem becsültem meg, amim van. Tudom, én rontottam el, és azóta is azon vagyok, hogy ezt helyrehozzam.” Barbi ekkor már túl volt egy fotózáson a márkának, és a fotók nyáron nyilvánosságra is kerültek. A vezeklés annyira jól sikerült, hogy Palvint ismét felkérték, szerepeljen a műsorban. A hosszú “haragszom rád” tehát véget ért.

L – Love

Palvin azonban nemcsak a szakmai bejelentést tett idén szeptemberben, hanem a magánéletében is hivatalossá tette egy kapcsolatot. Oké, nem házasodott össze az aktuális pasijával, de nem is titkolózott tovább a nyilvánosság előtt. Persze a “Kivel jár Palvin Barbara?”, régi szalagcím a médiában, és nemcsak a magyar-, de a világsajtót is érdekli a téma. A Daily Mailtől, az Independeten át, egészen a Telegraphig számos lap beszámolt arról, hogy kivel jár, vagy járhat Palvin. Összeboronálták már Justin Bieberrel, az egyik One Direction taggal és Lewis Hamiltonnal is.

Persze sok beszédes fotó készült, de Barbi ritkán tette ki a kirakatba a magánéletét. Egy konkrét: “íme, ő a szerelmem” posztra, idén szeptemberig várnunk kellett, amikor is Dylan Sprouse-zal közös fotót osztott meg az Instán, azzal a szöveggel, hogy “szerelmem”. A pasi idén Magyarországra is elkísérte Barbarát. Ennek pedig a Disney csatorna rajongói tuti örültek, Dylan ugyanis kölyök korában több sorozatban, például a Hannah Montanában, vagy a Zack és Cody-ban is szerepelt.

V – Világsztár haverok

Palvinnak nemcsak a szerelme, hanem a barátai is híresek. Nem mindenki persze, de jócskán lehet olyan celeb telefonszám a mobiljába, amit meglesnénk. Egy 2014-es interjúban a Telegraphnak úgy nyilatkozott, hogy “nagyon jó barátja” a korábban említett One Direction tag, Niall Horan, azt pedig szintén a lapokból tudjuk – na meg az Instáról – , hogy kebelbarátnője Stella Maxwell topmodell, aki egyébként az Alkonyatos csaj, Kristen Stewart szerelme. Aki még bírja követni, annak további névvel is szolgálhatunk. Barbara cimborái között van Leonardo DiCaprio és Neymar is, legalábbis a The Sun cikke szerint. Szögről végről, de a Kardashian családhoz is köze van a magyar lánynak. Két éve ugyanis több olyan fotó is készült, ahol a celeb família legifjabb tagjának, Kylie Jenner exének, Tygának a társaságában fotózták. Mondjuk az pont Neymar meccsén volt…

I – Influenszer

Palvin influenszernek sem utolsó, bár ezt a képességét még 2014-ben csillogtatta meg, amikor még nem hívtak minden fűt, fát és kavicsot influenszernek. A modellnek lassan több követője van az Instán, mint Magyarország teljes lakossága, és kétségtelen, hogy számos, magyarul nem beszélő rajongója megnézte, ahogyan a kádból csábosan kimászó Palvin, magyar szavakat tanít a népnek.

N – Nyerő Páros

Az RTL második évadának nyertesei Vasvári Luxifeli Vivien, és Fecsó is köthető Palvinhoz. Vasvári szerint ugyanis a magyar modell kövér, de nem úgy. Vajon érdekli Palvint Vivien véleménye? Korábban a Sports Illustrated címlapja miatt is megszólták már Barbi alakját, akkor válaszolt is. Valószínűleg, most is hasonlóan fogalmazna, ha egyáltalán eljut hozzá ez az info.

“Hűha. kaptam néhány bántó megjegyzést arról, hogy kövér vagyok. Nos, nem vagyok már olyan sovány, mint 18 évesen, de nem tartom magam kövérnek” – írta akkor Palvin Barbara, akinek az igazi alakja jól látszik a fotókon.