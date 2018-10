Felismered a hírességet a képen?

A két barátnő az utóbbi időben eléggé rákapott a futásra, rengeteget edzenek, és minden versenyen elindulnak, ahol lehet. Így derült ki az is, hogy Sarka Kata valószínűleg összeházasodott a párjával, legutóbb pedig Rogán Cecília új frizuráját csodálhattuk meg. Nos, most is posztoltak: a politikusfeleség elég furcsán néz ki a képen, mintha nem is ő lenne…

A kommentelők nagy része dicséri Rogán Cecíliát és Sarka Katát a kitartásuk miatt, azonban – mint mindig – akadnak károgók is, akik azt nehezményezik, hogy miért sminkben futnak a lányok.

6 évig triatlonoztam régen… Bármikor kimegyek futni sz@rrá izzadom magam… Vannak dolgok, amiket én mint nő sem tudok megérteni

– írja az egyik hozzászóló.

Te mit gondolsz?