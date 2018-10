Balesetet szenvedett Szandi a próbán

A Csak show és más semmi első adása páros produkciókkal indul – a versenyzők először mutathatják meg, milyen az, ha valóban kilépnek a komfortzónából. Tatár Csilla és Curtis között például nagyon megvan a kémia, de Szandi és Vastag Csaba is jól működnek együtt. Az énekesnő azonban kényszerpihenőt vett ki, hiszen az egyik próbán kibicsaklott a bokája, ami egyből kétszeresére dagadt – írja a Bors.

„Ezt a mutatványt hosszú idő után is csak fájdalommal lehet bemutatni, mert a csukló extrém terhelésnek van kitéve alatta, ráadásul nekünk erre nagyon kevés időnk van. Minden próba után rövid szünetet kell tartani, mert óriási megterhelést jelent. A számot veszélyes mutatvánnyal nyitom, ekkor szinte minden terhet a bokámra helyezek. Mivel elég maximalista vagyok, és szeretném tökéletesre kidolgozni ezt a részt is, a mutatványt egymás után többször is elpróbáltam, aminek csúnya és fájdalmas eredménye lett. Szerencsére nagy baj nem történt, a produkciót az első pénteki show-ban be tudjuk mutatni, addig pihentetem a bokámat” – mesélte a lapnak Szandi.