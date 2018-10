Miattuk nem nézek már tévét – így lettek hitelesebbek a YouTube-arcok a tehetségkutatók nyerteseinél

Bevallom, hogy fogalmam sincs, hányadik évad érkezik az RTL-re az X-Faktorból, és megbuknék, ha abból feleltetnének, hogy kik szerepeltek a TV2 Masterchef VIP versenyében. De nem tudnék hozzászólni egy olyan beszélgetéshez sem, amiben a Barátok közt legfrissebb drámáját elemezik a kollégáim, mert azt sem tudom, hogy kik most a szereplők, én lemaradtam Hoffer Misinél, meg az agresszív apjánál, aki szerelmes volt a fodrász Évába, aki talán ivott. Ennek pedig kb. 20 éve. Nem vagyok álszent, olykor nézek tévét, de leginkább akkor, ha egy sorozat nem érhető el online felületen. Szóval néhány éve rácsúsztam a YouTube-ra. Én is azok közé tartozom, akiknek sokkal többet mond Dancsó, vagy Gabe Erwin neve, mint a legutóbbi X-Faktor-kiesőé.

Persze én is nézek tehetségkutatót, de a sablonos, műsorvezetői óbégatás és a 25 perces reklámszünetek nélkül. Az egyik YouTube csatorna, amire már vagy 3 éve feliratkoztam, az amerikai The Voice műsoré. Egymással összeszokott, remekül harmonizáló zsűritagok, kivágott unalmas kisfilmek, a béna produkciók mellőzése és több órányi videó. Ezt adja nekem ez a csatorna, amit gyakran nézegetek szombat esténként, ha szeretnék rácsodálkozni valami texasi, bőrcsizmás, hosszú hajú srác Michael Bublét idéző hangjára. Amíg a 80 éves szomszédom a Két pasi meg egy kicsi 23. ismétlését bömbölteti, addig én elkalandozom a svéd, a maláj és egyéb országok tehetségkutatóinak videóira is. Szigorúan csak az igényes produkciókat nézem, mert, a „röhögjünk együtt a szerencsétleneken” szerintem minden, csak nem emberi.

Kicsit felejtsük el a tévéhez kapcsolódó Youtube csatornákat (úgyis visszatérek még rájuk), mert szeretnék bemutatni egy olyan vloggert, akire én is csak néhány hónapja csúsztam rá. A srác neve Gabe Erwin, pofátlanul fiatal (22 éves), akkora mosolya van, hogy Julia Roberts eltitkolt gyereke is lehetne, de nem az. Tipikusan azok közé a „hírességek” közé tartozik, akiket a közösségi média termelt ki, vagyis inkább hívhatjuk influenszernek. A videóiban sokszor feltűnik az anyukája és a tesója is, de ez persze nem ok arra, hogy az ember feliratkozzon. Erwin fogja a tévék, és a közösségi média által kitermelt „trash” műsorokat és csoportokat, és Jim Carrey-t leverő arckifejezésekkel elemzi őket. Így például rendszeresen rácsodálkozik a „Rich Kids of Snapchat” jelenségre.

De a reakció videóin kívül, konfrontálódni sem fél azokkal, akikről egy-egy korábbi videójában véleményt alkotott. Simán elmegy beszélgetni, a Dr. Philben hisztiző, elkényeztetett milliomoscsemetével, ha éppen sikerül leszerveznie. Persze, ahogy mindenkinek, már neki is van saját márkája (Positive Friday), amit orrba-szájba lehet rendelni.

Ugorjunk a hazai vloggerek egyik, ha nem a legismertebb alakjára. Ő pedig Dancsó (Videómánia) Péter, akinek köszönhetően már egy doboz Pepsit sem lehet úgy meginni, hogy ne lássa a fejét az ember. És akkor itt tessék elgondolkodni egy kicsit, mert nem az uborkaszedő, bongyor hajú lány képe van az üdítős dobozokon az X-Faktorból, hanem ezé a precízen beállított hajú srácé, akit már azok is ismernek, akiknek nincs kamasz gyerekük. Dancsó „szakszerű” filmelemzésekkel kezdte, amikben az adott időszak legkellemetlenebb mozis csodáját szedte darabokra. Ha például a Szürke ötven árnyalatát így mutatták volna be a mozikban, én tuti, hogy jegyet vettem volna rá:

Azóta őt is elérte, már az előbb említett üdítős ügy okán is, a „na ez is eladta a lelkét” kritika. Tény, hogy a nyári időszakban Dancsó kreatívabb napokat is megélt csatornáját elárasztották a:

Lehet ezen ugrálni, csak nem érdemes, mert aki kreatív, az éljen is meg belőle. Dancsó tehát jelenség lett, és erősebb influenszer, mint Vastag Csaba valaha is volt. Ennyit arról, hogy mennyire erős a YouTube. Itt pedig egy frissebb videó a Dancsótól.

Ha Dancsó nem elég termékeny, akkor a szomszédos 24.hu szerkesztőségében bízom, akik teljesen követhetetlen időszakonként kijönnek a Két Lotti egy-egy legfrissebb epizódjával. Dávid és Dávid a neten fellelhető összes celebügyi guilty pleasure-t felvonultatják az epizódokban, mulatós Leslietótól Hajdú Péter első orális kielégítésig. Legyen is elég ennyi. Tessék feliratkozni, mert tökéletes lefárasztás este kilenckor. Persze, csak ha nem lusták forgatni a fiúk.

Azt is megértem, ha valaki pont azért választja a YouTube-ot, mert nem akarja még ott is Baukó Éva és Berki Krisztián agysejtpusztító csörtéjének elemzését nézni. Ők, azok akik nemcsak társaságban mondják azt, hogy természetfilmes csatornákon kívül mást nem néznek a tévében, hanem tényleg így élnek. Nekik is igazi kincsesbánya a YouTube, főleg, ha szeretik a történelmet. A több mint 82 ezer(!) videóval rendelkező British Pathén rengeteg történelmi különlegesség fent van. Például II. Erzsébet teljes koronázása, Varsó újjáépítése a háború után, egy 1931-es magyar esküvő, vagy 8 múltbéli érdekesség a karácsonyról.

Túl korai még karácsonyi videókat nézni? Akkor ugorjunk. Utazásunk utolsó állomása visszakanyarodik a tévéhez. Itthon ugyan több okból meghalt a Late Night Show műfaja, de Amerikában nagyon is virágzik. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon és James Corden is rendre feltölti az adásainak elemeit a YouTube-ra. Nálunk talán az Amerikát meghódító brit Cordent ismerik a legtöbben, köszönhetően az időről időre egyre izgalmasabb Carpool Karaoke részei miatt. Szóval lehet, hogy valamelyik csatornán még van műsora Bochkor Gábornak, nem is próbálom meg véleményezni, hiszen egyetlen percet sem láttam belőle, mert én hétköznap esténként 9 után ilyeneket nézek:

Szóval, ha valakinek még nincs tévé-előfizetése, vagy most gondolkodik a csomagváltáson, szerintem először bátran nézzen szét a YouTube-on. Műsor ott is van dögivel, és nemcsak a Kozmix 99-es klipje, vagy a 4 órás karácsonyizene-válogatás.

Nyitókép: Dancsó Péter (fotó: facebook)