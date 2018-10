Ezzel a produkcióval az X-Faktorban is felléphetne Michelisz Norbi

Így még biztosan nem láttad az egyik legsikeresebb magyar autóversenyzőt, Michelisz Norbit. Bár Norbinak a legutóbbi, kínai futam nem sikerült a legjobban, ő igyekszik pozitív maradni.

A videóra felfigyelő Nemzeti Sport egyenesen remekműnek titulálja Norbiék előadását. A The Winner Takes It All (A győztes mindent visz) című szám most 38 éves (Norbi 34), de nem sokat veszített népszerűségéből.

MTI Fotó: Lakatos Péter

Norbi egyébként sikeres évet tudhat maga mögött, májusban ugyanis megszületett második kislánya is.

Álljon itt egy produkció a szombati X-Faktorból is: