Te bevállalnád? A BÚÉK színészeit kértük, mutassák meg nekünk az utolsó üzenetet a telefonjukon

A Teljesen idegenek című olasz film a magyar mozikban több mint hetvenezer nézőt vonzott, ami talán nem lenne óriási szám egy hollywoodi szuperprodukció esetében, de egy európai dramedytől hihetetlenül nagy teljesítmény. A film remake jogai kapósak lettek a nagyvilágban, és magyar részről Goda Krisztinának (Csak szex és más semmi, Kaméleon) jutott a feladat, hogy újragondolja a híres történetet. A film lényegi eleme persze megmaradt a hazai változatban is: adott egy baráti társaság, akik összejönnek az egyikük házában, hogy aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve szokatlan játékba kezdjenek: az este folyamán mindenki kiteszi az asztalra a telefonját, és minden érkező és kimenő üzenet vagy telefonhívás nyilvános, amíg együtt van a társaság.

A magyar változat leforgott, és a forgalmazó már a decemberi premierre készül, aminek a része volt egy nagyszabású plakátfotózás is. Nánási Pál méretes műtermében gyűlt össze Goda Krisztina rendező és a hét főszereplő, mi pedig itt csíptük el őket egy-egy beszélgetésre.

Csak színház és más semmi?

„Először arra gondoltam, milyen jó lenne színpadon megcsinálni” – emlékszik vissza a kezdetekre Goda. Gyorsan kiderült, hogy a könyv színházi jogai kissé tisztázatlanok, ezért ezt a lehetőséget elvetették, viszont arra is fény derült, hogy a remake-jogok már sokkal könnyebben megszerezhetők.

Mindenkiben felmerült, hogy kell-e magyar remake, de azért ez a film nem véletlenül készült el annyi európai országban. Számomra inkább az volt a kérdés, hogy tudunk-e bele olyan jegyeket vinni, amitől úgy érezhetem, hogy ez a film az enyém.

Fontos szempont volt, hogy olyan filmet hozzanak létre, amit azok is tudnak élvezni, akik látták az eredetit, és azok is, akik szűz szemmel közelítenek majd hozzá.

Mi elsősorban azáltal tettünk hozzá valamit, hogy továbbgondoltuk a film üzenetét. Míg az eredeti film azt üzente, hogy a teljes őszinteség romláshoz vezet, mi ezt kicsit tovább vittük azzal, hogy ugyan ez az állítás igaz, de csak részben. Bizonyos kapcsolatokat az őszinteség teljesen tönkretesz, más kapcsolatoknál pedig lehetőséget biztosíthat az újrakezdésre

– magyarázta a rendező. Az alkotók igyekeztek felerősíteni a történet humoros elemeit, de úgy, hogy mindez ne menjen a drámai szál rovására. Új elemként jelent meg a történetben a szilveszter is: míg az eredetiben egy sima bulit tartottak, addig a BÚÉK-ben egy szilveszteri házibulin gyűlnek össze a barátok.

„Ha nagyon nagyító alá vesszük a filmet, akkor egy csomó olyan hívás volt benne, ami nem jön be egy átlagos kedd este. Ezt akartuk kiküszöbölni a szilveszteri időponttal.”

Lengyel Tamás (Márk)

Kicsoda Márk, és hogy került a buliba?

Itt egy baráti körről van szó, akik már elég régóta találkozgatnak. Szoros barátság fűzi Gáborhoz és Kristófhoz, ők jelentik a magot. Márk amúgy egy nagyhangú, kicsit szenvedélybeteg csávó. Játékszenvedélye volt, sokat ivott, sokat csajozott és most azon dolgozik, hogy megváltozzon, mert új barátnője van, Fanni személyében. A buliba vendégként érkezik.

Hasonlítasz valamiben a filmben játszott karakteredre?

Nem mondanám, hogy túl sok hasonlóság van. Inkább pont az ellentéte vagyok. Nem vagyok nagyhangú, csajozógép sem vagyok, és őszintének tartom magam.

Fontos egy barátságban a teljes őszinteség, vagy elfogadható, hogy az embernek a barátai előtt is legyenek titkai?

A kérdés általános, válaszolni viszont csak helyzetspecifikusan lehet. Szituációfüggő. Több nézőpont létezik, és nem mindig hasznos, ha az ember a saját nézőpontját ráerőlteti másokra.

Ha a filmben látotthoz hasonló szituációba kerülnél, akkor elővennéd a telefonodat, és megmutatnál rajta mindent a barátaidnak?

Persze. Amúgy is minden üzenetet azonnal törlök elolvasás után. (nevet)

Ha megkérnélek, megmutatnád az utolsó neked küldött üzenetet?

A Vibert biztosan nem. (nevet)

Hevér Gábor (Gábor)

Kicsoda Gábor, és hogy került a buliba?

Alapember a baráti társaságban, és vendégként érkezik. Egy jól menő étteremben dolgozik sous séfként, és sok-sok problémája és elhallgatása van. Komoly konfliktusai vannak a feleségével, Sacival. Gyerekeik vannak, együtt élnek Gábor anyjával, szóval minden adott az elhidegüléshez. Kifelé azt mutatja, hogy ő egy valaki, de a belső szorongásai nem teszik lehetővé, hogy azzá váljon, aki lenni szeretne.

Hasonlítasz valamiben a filmben játszott karakteredre?

Gáborral ellentétben én nem szeretem elfojtani a problémákat. Ő olyan figura, aki nem beszéli ki a problémáit, hanem inkább elhazudja éveken keresztül: én biztosan nem ilyen vagyok.

Fontos egy barátságban a teljes őszinteség, vagy elfogadható, hogy az embernek a barátai előtt is legyenek titkai?

Én hiszek az őszinteségben, de nem minden helyzetben. Egyszer egy barátom bemutatta nekem a fantasztikusnak és gyönyörűnek leírt új barátnőjét, és az lehet, hogy fantasztikus volt, de gyönyörű biztosan nem, sőt. Láttam a barátomon, hogy boldog, most nem fogom azt mondani a szemébe, hogy csúnya a barátnője.

Ha a filmben látotthoz hasonló szituációba kerülnél, akkor elővennéd a telefonodat, és megmutatnál rajta mindent a barátaidnak?

Simán belemennék. Nálunk otthon mindenki tudja mindenkinek a PIN kódját.

Ha megkérnélek, megmutatnád az utolsó neked küldött üzenetet?

Benne vagyok egy ilyen Facebook Messenger csoportban. Ők üzentek, hogy küldjek egy videót.

Törőcsik Franciska (Fanni)

Kicsoda Fanni, és hogy került a buliba?

Korban egy picit kilóg a társaságból, és ezt éreztetik is vele. Fiatalabb az átlagéletkornál, és a párjánál, Márknál is. Visszahúzódó személyiség, de erős csaj és szerintem van humora. Nagyon szerelmes Márkba, és ez az a fajta kapcsolat, amiben a nő egy picit megmenti a férfit. A buliban vendégként van jelen.

Hasonlítasz valamiben a filmben játszott karakteredre?

Már én is voltam úgy, hogy egy társaságban úgy éreztem, nem akarnak elfogadni, és folyton falakba ütközöm. Amúgy meg a párkapcsolati részéhez is tudok kapcsolódni, nekem is volt már megmentős fázisom.

Fontos egy barátságban a teljes őszinteség, vagy elfogadható, hogy az embernek a barátai előtt is legyenek titkai?

Mindenkinek vannak titkai, és ez így van jól. Nem kell mindent megbeszélni, és nem kell mindent elmondani, és nem jó dolog belenézni mások mobiltelefonjába.

Ha a filmben látotthoz hasonló szituációba kerülnél, akkor elővennéd a telefonodat, és megmutatnál rajta mindent a barátaidnak?

Miután filmben már eljátszottam, még az is lehet, hogy kipróbálnám, de jó eséllyel a való életben is rosszul sülne el.

Ha megkérnélek, megmutatnád az utolsó neked küldött üzenetet?

A barátaimmal gyakran szoktam úgy viccelődni, hogy ha azt valaki egy az egyben látná, nem tudom, mit gondolna. Az írásos világ nagyon félreérthető még két barát között is, nemhogy egy idegen számára. Amúgy az utolsó Messenger üzenetemben édesanyámmal és a testvéremmel beszélgettem arról, mikor megyünk az IKEA-ba. Ezt vállalom. (nevet)

Elek Ferenc (Döme)

Kicsoda Döme, és hogy került a buliba?

Döme kémiatanár, és ő a házigazda, Alíz testvére, aki a baráti társasághoz tartozik. Alízzal van egy közös, elnyomó apánk. Egy kulturált, visszahúzódó hapsinak tűnik, de azért akadnak ott titkos szenvedélyek.

Hasonlítasz valamiben a filmben játszott karakteredre?

Nekem is van titkom, bár nem olyan horderejű, mint Dömének, és én is tudok olyan tapintatos és kedves lenni, mint ő. Meg persze nagyon jól nézünk ki mind a ketten. (nevet)

Fontos egy barátságban a teljes őszinteség, vagy elfogadható, hogy az embernek a barátai előtt is legyenek titkai?

Közhely, de nagyon fontos egy barátságban az őszinteség, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének az embernek titkai, amíg maga a titok nem sérti a saját vagy a másik életét.

Ha a filmben látotthoz hasonló szituációba kerülnél, akkor elővennéd a telefonodat, és megmutatnál rajta mindent a barátaidnak?

Biztosan nem mennék bele egy ilyen játékba. Egyszerűen nem szeretném azt látni, hogy a barátaim rossz helyzetbe kerülnek.

Ha megkérnélek, megmutatnád az utolsó neked küldött üzenetet?

Megmutatnám, de lehet, hogy magyarázkodnom kéne, azt meg nem szeretnék.

Szávai Viktória (Alíz)

Kicsoda Alíz, és hogy került a buliba?

Alíz a házigazdája az estének, és a baráti társaságát, illetve az öccsét hívja meg az eseményre. A három srác meg Alíz egy alom, ők már régről ismerik egymást. A szakmáját tekintve pszichológus, és egy olyan nő, aki nagyon jól menedzseli az életét, ezért úgy tűnik, hogy minden nagyon rendben van körülötte. Okos, nagyon penge, és a barátai azt gondolják, hogy az élete már-már tökéletes. Pont ebből adódik a konfliktus, hiszen kiderül, hogy annyira azért nincsenek rendben a dolgai.

Hasonlítasz valamiben a filmben játszott karakteredre?

Nekem is van egy olyan vágyam, hogy amit az emberek látnak belőlem, az rendben legyen. Szeretem, ha azt gondolják, hogy Szávai Viki oké. (nevet) És persze én is rejtegetek mindenféle hullákat a szekrényben.

Fontos egy barátságban a teljes őszinteség, vagy elfogadható, hogy az embernek a barátai előtt is legyenek titkai?

Mindenkinek van egy olyan privát szférája, ahová nem enged be senkit, és lehet, hogy nem is kell. Harmincon felül az emberrel már csomó olyan dolog történt, amit magában már helyre tud tenni, de nem feltétlenül akar mások előtt magyarázkodni miatta.

Ha a filmben látotthoz hasonló szituációba kerülnél, akkor elővennéd a telefonodat, és megmutatnál rajta mindent a barátaidnak?

Hát nem tudom. Talán bevállalnám, de ódzkodnék tőle. Nem azért, mert olyan nagy rejtegetni valóim lennének, mint a filmben, hanem azért, mert a telefon személyes tárgy, rengeteg olyan információt tartalmaz, ami minimum félreértésre ad okot.

Ha megkérnélek, megmutatnád az utolsó neked küldött üzenetet?

Meg. A fotózás helyszínének a pontos címét küldték át nekem. És most már minden interjú után ezt fogom mondani. (nevet)

Bata Éva (Saci)

Kicsoda Saci, és hogy került a buliba?

Saci egy ügyvédnő, Alíznak, a szilveszteri buli házigazdájának nagyon jó barátnője, és Gábor felesége. Heves vérmérsékletű nő, de közben nagyon szereti a férjét, és nagyon szeretné, hogy működjön a házasságuk.

Hasonlítasz valamiben a filmben játszott karakteredre?

Alapvetően én is heves vérmérsékletű vagyok, de Saci valamivel elegánsabban kezeli a helyzeteket, mint én.

Fontos egy barátságban a teljes őszinteség, vagy elfogadható, hogy az embernek a barátai előtt is legyenek titkai?

Nem feltétlenül jó, ha vannak titkaid, de szerintem maximum egy-két olyan ember lehet az ember életében, akivel tényleg mindent meg lehet osztani.

Ha a filmben látotthoz hasonló szituációba kerülnél, akkor elővennéd a telefonodat, és megmutatnál rajta mindent a barátaidnak?

Én kiraknám gond nélkül. Nincs olyan típusú dolog a telefonomban, amit titkolnom kellene a baráti társaságomban.

Ha megkérnélek, megmutatnád az utolsó neked küldött üzenetet?

Annyi az üzenet, hogy „Hát ez nagyon jó volt”. Azt viszont nem mondom el neked, hogy ki írta. (nevet)

Mészáros Béla (Kristóf)

Kicsoda Kristóf, és hogy került a buliba?

Kristóf nőgyógyász, és az én karakterem változott meg leginkább az olasz eredetihez képest. Ott ugye házigazda, itt meg csak vendég. Nem férj, nem családtag, csak Alíz jó barátja, aki szerelmes a nőbe már évek óta, de ezt még sosem mondta el neki. Elsőre egy jó kedélyű, kedves, megbízható, tisztességes, jó embernek tűnik, de ahogy haladunk előre, felszínre kerül a masszív anyakomplexusa is.

Hasonlítasz valamiben a filmben játszott karakteredre?

A humora talán, de az én humorom azért jobb. (nevet)

Fontos egy barátságban a teljes őszinteség, vagy elfogadható, hogy az embernek a barátai előtt is legyenek titkai?

Ez erősen függ az élethelyzettől. Alapvetően fontos, sőt a legfontosabb, de vannak olyan helyzetek, amikor az adott szituációban pont az őszinteséggel ártasz a legtöbbet.

Ha a filmben látotthoz hasonló szituációba kerülnél, akkor elővennéd a telefonodat, és megmutatnál rajta mindent a barátaidnak?

Pont ezt kérdeztem tőlem az előbb a taxisofőr is. Azt mondtam neki, hogy biztosan nem tenném ki, de ha belegondolok, sem a telefonomban, sem az életemben nincs most olyasmi, amit titkolnom kéne, szóval miért ne? Jövő héten lehet, hogy mást válaszolnék.

Ha megkérnélek, megmutatnád az utolsó neked küldött üzenetet?

Egy technikai infó volt az idejövetelemmel kapcsolatban, előtte meg egy szívecskét küldött nekem egy lánybarátom, de nem szerelemből, hanem szeretetből.