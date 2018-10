Tolvai Reni: „Sírni is fogok”

Tolvai Reni régóta szeretne szerepelni a Sztárban sztár című műsorban, most pedig eljött az ideje, hiszen a jövő héten kezdődő évadban ő is színpadra lép. Méghozzá a párja, Kállay-Saunders András is a versenyzők között lesz, de ez az énekesnőt egyáltalán nem zavarja, sőt, már megszokta, hiszen negyedszer lesznek egymás ellenfelei.

„Még soha nem fogtuk fel ezt úgy, hogy egymás ellen vagyunk. Ez olyan, mintha egy pár ugyanazon a munkahelyen dolgozna. Nem fogjuk fel versenynek, hanem segítjük egymást, és ez nagyon jó érzés” – mesélte a NLCafe.hu-nak Tolvai Reni, aki azt is elárulta, hogy legszívesebben Siát vinné színpadra, hiszen bírja a stílusát és a számait. Emellett arról is mesélt, hogy ha férfit kell majd alakítania, akkor biztosan szomorú lesz, sőt lehet, hogy először el is sírja magát.