Te döntheted el, ki legyen az MTV legjobb magyar előadója

Bejelentette a 2018-as Europe Music Awards jelöltjeit az MTV, ezzel egy időben a hazai zenecsatorna oldalán elindult a szavazás, hogy ki legyen a díj legjobb magyar előadója. A Wellhello, a Halott Pénz, a Margeret Island, a Follow the flow és Caramel egyaránt esélyes az elismerésre. Szavazatát bárki leadhatja kedvencére október 4. és 29. között.

Az MTV közleménye szerint nemzetközi fronton Camila Cabello hat kategóriában is a jelöltek között szerepel: Havana című gigaslágerével és Young Thug rapperrel az oldalán a „Legjobb dal” és a „Legjobb videó” díját is bezsebelheti idén, de esélyesként indul a „Legjobb előadó” kategóriában is olyan sztárok mellett, mint Ariana Grande vagy Post Malone, akik öt-öt jelöléssel szorosan a fiatal énekesnő mögött indulnak a nem mindennapi elismerésekért. Drake és Dua Lipa egyaránt négy-négy jelöléssel csatlakozik a mezőnyhöz, csakúgy, mint Shawn Mendes. És ami még szintén közös a három előadóban, hogy akár a „Legjobb hazai fellépés” díját is átvehetik.

A nemzetközi versenyben november 3-án éjfélig szavazhatnak a rajongók kedvencükre az mtvema.com oldalon. Az MTV EMA 2018 Red Carpet élő közvetítése november 4-én 20 órától látható, míg a díjátadó 21 órakor veszi kezdetét a magyar MTV műsorán.