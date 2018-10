Michl Juli titka: „Infarktusom volt a kisagyamban”

Michl Juli az Oltári csajok főszereplője, most pedig a Szenzációs négyesben láthatjuk, ahogy hétről hétre kihozza magából a maximumot. Ez mindig is jellemző volt rá, de még neki is megingott a hite, amikor pár évvel ezelőtt borzasztó fájdalomra ébredt. „A halántékomnál olyan érzés volt, mintha egy nagy vascsővel ütöttek volna meg. Annyira szédültem, hogy felülni sem tudtam” – emlékezett vissza a Story magazin hasábjain Michl Juli.

„Másnap következett a CT-vizsgálat, és mivel nem találtak semmit, azonnal megnéztek MR-en is. Kiderült, hogy a kisagyamban volt egy infarktusom. Két hetet töltöttem a kórházban, szerencsére nem maradt nyoma” – mesélt a szörnyű időszakról a színésznő, aki szerencsére túllépett a betegségen, és azóta is tünetmentes.

