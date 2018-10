Meghan Markle bőrszoknyája igazi telitalálat

Annyi szó esett már Meghan Markle ruhatáráról, hogy a britek még azt is megírták: tízszer annyit költ ruhákra, mint Katalin hercegné. Hogy pontosak legyünk, Meghan hercegné öltözékeinek ára ugyanis a becslések szerint az év végére az 1 millió fontot, vagyis a 365 millió forintot is elérheti. Meghan ráadásul, Katalinnal ellentétben, soha nem viseli többször ugyanazt a ruhát. Mivel a brit királyi család tagjai nem fogadhatnak el ajándékokat, ezért azokat a ruhákat és kiegészítőket, melyeket viselnek, ténylegesen megvásárolják. Meghan, Katalin, Harry és Vilmos azonban nem saját maguk fizetnek a holmikért, a számlát Károly herceg állja mindannyiuk helyett.

De ennyit a száraz tényekről. Meghan Markle ruhatára azért is lehet téma, mert most került be a királyi családba, és sok etikettszakértő elemezte már azokat a hibákat, amelyet elkövetett. A sussexi hercegné mostani szettjébe azonban nemigen kötöttek bele.

A hercegi pár Sussexbe látogatott, egészen pontosan Chichesterbe, ahol lelkes tömeg fogadta őket. Meghan Markle virágokat kapott, és Harry herceggel együtt meg-megálltak beszélgetni az összegyűltekkel.

Közben sokan dicsérték Meghan ruháját, és szerintünk is telitalálat volt, különösen a bőrszoknyája. Neked hogy tetszik?