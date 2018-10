Jobban van Leslie Mándoki lánya

Több mint két emeletnyi, hat-nyolcméteres zuhanást úszott meg mondhatni karcolásokkal Leslie Mándoki lánya, a huszonnégy éves Julia. A fiatal lány Németországban egy őserdő kivágása ellen tiltakozott, mikor leesett egy lombházhoz vezető létráról. A mentők azonnal kórházba szállították, ám ekkor még nem lehetett tudni, mekkora a baj.

“Meg is halhatott volna, vagy élete végégi tolószékbe kényszerül. De az orvosok azt mondják, nincs életveszélyben. Eltört több bordája, és az egész testét véraláfutások borítják (…) Ha fél méterrel jobbra zuhan, kőre esik, ha fél méterrel balra, egy farönkre” – mondta korábban a lány édesapja.

Mándoki most a Blikknek elmondta, lányát hazaengedték a kórházból miután az orvosok meggyőződtek róla, nincs belső sérülése. “Otthon is szakszerű ellátásban részesül, hiszen az édesanyja orvos. Ennek is köszönhető, hogy a kórház engedélyezte a hazaszállítását. Julia jól van, és hálát ad az égnek, hogy megúszta. Odafentről mindkét nagyapja vigyázott rá, de ennél többet most nem szeretnék mondani” – fogalmazott a zenész.