Megszerezte 400. érmét Hosszú Katinka

Nagyszerű versenyzéssel szerezte meg 400. egyéni érmét Hosszú Katinka az úszóvilágkupa-sorozat budapesti állomásán. Hosszú Katinka a csütörtök délelőtti előfutamokból két számban is a legjobb idővel lett finalista. A sportoló először 100 méter vegyesen jutott be a döntőbe, majd 200 méter pillangón Jakabos Zsuzsannát, Kapás Boglárkát és Szilágyi Liliánát is maga mögé utasította.

Az 100 méter vegyesúszás esti döntőjében egy jó rajt után Hosszú Katinka másodiknak fordult, majd újabb ötven méter után elsőként csapott célba 57:64-es idővel, megszerezve 400. érmét, amely arany lett. A háromszoros olimpiai bajnoknak ez lett a 268. aranyérme.