Elájulsz a „megújult” Gáspár Evelintől

Bár már többször is megírtuk, hogy nagyon sokat fogyott Gáspár Evelin, mégis elképesztő, hogy milyen változáson ment keresztül. Keményen edz, emellett pedig az étkezésre is odafigyel, és csodálatos eredményt ért el. Annyira, hogy különböző divatmárkák is felfigyeltek rá, és többen is felkérték, hogy reklámozza a termékeiket. Evelin tényleg mindent megtesz a külsejéért, legújabb Instagram-sztorijából például az derül ki, hogy zsírleszívásra készül.

A videóban elmondja Gáspár Evelin, hogy egy olyan kezelést kap, amely a zsírleszívás előtti eljárás. Úgy látszik, ez cseppet sem fájdalmas és még a bőr is sokkal szebb lesz tőle. Vajon ezután nála is a zsírleszívás következik? De hát honnan és mit?!