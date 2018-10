Fésűs Nelly megúszhatja a börtönt

Mint korábban megírtuk, a rendőrség vádat emelt Fésűs Nelly ellen, aki a tavaly novemberben okozott balesetet az M0-s autóúton. Az ütközésben egy ember könnyebben, egy pedig súlyosan sérült meg, őt a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk kocsijából. A színésznő sérülés nélkül úszta meg a balesetet, és elismerte felelősségét.

Az ügyészség azonban nem akarja bíróságra vinni az ügyet ha nem muszáj, ezért hat hónapra felfüggesztette a büntetőeljárást, és közvetítő elé, azaz mediációra utalta a feleket. Az eljárás lényege a peren kívüli megegyezés. Ha ez sikerül, Fésűs Nelly nem lesz büntethető ebben az ügyben, fogalmazott a Blikk szakértője.

Azonban a megegyezésig el is kell jutni, és a szakértő szerint ez nem lesz olcsó a színésznőnek. “Ilyen esetekben a sértett anyagi és erkölcsi károkat is szenved. Ezeket mind tételesen kell bizonyítania, ha kártérítést szeretne. Anyagi kár lehet az autóban keletkezett sérülés, az erkölcsi pedig egy esetleges elmaradt utazás, amelyet már előre lefoglaltak, vagy egy üzleti tárgyalás, amely a baleset miatt meghiúsult” – fogalmazott az ügyvéd. A lap szerint az orvosi költségek és a munkából kiesett idő is képezhetik a kártérítés részét, ami így több millió forintra rúghat.

“Végtelenül örülök, hogy a baleset sérültje jól van, s hogy nagyobb baj nem történt. Természetesen a mediációs eljáráson részt veszünk, az okozott kárt megtérítjük” – mondta Fésűs Nelly.