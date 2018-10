Yvonne Dederick a mellrákról: ,,Elkezdtem szervezni a temetésemet”

Yvonne Dederick mindig vidám és pozitív, így ismertük meg és így is láthatjuk a közösségi oldalán keresztül is. Mint mindenkinek, neki is vannak azonban problémái, és olyan napjai is, amikor nem az igazi a mosolya. Nemrégiben egy vizsgálaton esett át, ami után megnyugodhatott, de előtte pokoli időszakon ment keresztül.

,,Egy csomót találtam a mellemben, amivel azonnal orvoshoz fordultam. Sokáig szoptattam mindhárom gyerekemet, úgy gondoltam, hogy védve vagyok ezáltal, hiszen a szoptatás csökkenti a mellrák kockázatát. A családban sosem fordult elő rákos megbetegedés, de én nagyon hipochonder vagyok, így a legrosszabbra gondoltam. A biopszia eredményére nagyon sokat kellett várni, ez egy szörnyű időszak volt” – vallotta a NLCafe.hu-nak Yvonne Dederick.

,,A gyerekeimnek el sem mondtam, nem akartam, hogy aggódjanak, főleg, amíg nem megyek biztosra. Korábban már láttam olyat a közvetlen környezetemben, aki a mellrákba halt bele, és végigkövettem a leépülését, amit még nézni is szörnyű volt, megélni egy kész rémálom lehet. Sajnos én mindig megijedek az ilyen dolgoktól, így már gyakorlatilag elkezdtem szervezni a temetésemet. Szerencsére pár nappal ezelőtt megérkezett az eredmény, miszerint nem találtak semmit, így megnyugodhattam” – árulta el a luxusfeleség, aki azért vállalta fel ezt, hogy másoknak segítsen.

,,Szeretném ezzel motiválni a nőket, hogy gyakrabban járjanak el vizsgálatokra. Az október a mellrák megelőzésének hónapja, fel akarom hívni a szűrések fontosságára a figyelmet. Én sem voltam elég elővigyázatos, ezután én is többször látogatom majd az orvosomat” – zárta szavait Yvonne.