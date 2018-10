Pápai Joci: „A feleségem ismeri a gyengeségeimet”

Már pár hete tudjuk, hogy többek között Pápai Joci is szerepel majd a Csak show és más semmiben. Azért valljuk be, az énekes nevére egyáltalán nem számítottunk, hiszen többször is hangsúlyozta, hogy ő nem túl jó az ilyesmiben. Ennek ellenére szereti a tévézést, ezért vállalta el a műsort. Az a célja, hogy továbbra is szórakoztassa az embereket, a legjobb tudása szerint, erről pedig a NLCafénak mesélt.

Amikor rákérdeztünk, hogy mi az erőssége, Pápai Joci nemes egyszerűséggel ennyit felelt:

Igazából semmi

– ezzel meg is válaszolta azt, amire sokan kíváncsiak voltak. Az énekes azt is elárulta, hogy nem versenynek fogja fel a műsort, ezért nem tart a játékostársaitól.