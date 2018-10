Oszter Sándor majdnem meghalt a színpadon

Az eset már több évtizede történt, Oszter Sándor mégsem tudja elfelejteni. Néha álmában is látja magát, ahogy az életéért küzd. A Borsnak mesélt a sokkoló emlékről. “A Kőszegi Várszínházban állították színpadra Nemeskürty István a Hantjával ez takar című drámáját, amiben kis híján meghaltam. A darabban Kiss János altábornagyot játszottam, akit a mű végén – ahogyan anno a világháborúban is végezte –, annak rendje és módja szerint felakasztottak” – kezdte a színész.

“Amikor a fináléhoz ért a színdarab, jött az akasztás. A hóhérkötél rendesen meg volt hurkolva, a bitófa is stabil volt, pont úgy, ahogy egy valós kivégzés során. Ekkor még azonban nem is sejtettem, hogy néhány másodperccel később, tényleg az életemért fogok küzdeni, nyakamban a kötéllel.A felállás szerint ugyanis egy hokedlin álltam, hiszen az előttem táncoló, ugráló színészektől úgysem látszódott a sámli. Csakhogy az egyik szereplő a nagy mulatozás közben véletlenül kirúgta alólam a széket, én pedig ott lógtam felakasztva, míg a körtánc be nem fejeződött, és véget nem ért a finálé” -emlékezett vissza Oszter Sándor, aki csupán a lélekjelenlétének köszönheti az életét.

“Egy örökkévalóságnak tűnt az a néhány perc, amíg a tánc véget nem ért. Egy szerencsém volt, hogy amikor kirúgták alólam a széket, akkor az egyik ujjammal hirtelen a nyakamhoz kaptam, és azt beakasztottam a hurokba, így nem fulladtam meg. Bár az ujjamat teljesen szétmarta a kötél, de ez legyen a legkevesebb” – mondta Oszter Sándor.