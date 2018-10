Ónodi Esztertől tartottak a gyerekek a forgatáson

Ónodi Eszter játszott már cuki kismamát, aggódó feleséget, rengeteg darabban, filmben és sorozatban láthattuk. Az Aranyéletben már megismertük egy másik oldalát, a Bogaras szülőkben alakított tanár karakter azonban megint egy más téma. De vajon kihez kapcsolta a színésznő Enikő néni szerepét?

„Gondolkodtam azon, hogy tudok-e konkrét embert mondani, de nem annyira. Ez az Enikő néni karakter sok személyiségből van összegyúrva: az én gyerekkoromból és a fiam tanáraiból. Van egy tanárom, aki beugrik, ha erre gondolok, de ez is csak azért, mert borzasztóan tartottam tőle az első két évben, később pedig a kedvenc tanárnőm lett. Katonás rend volt az osztályában, mindennek megvolt a helye és az ideje” – mesélte a NLCafénak Ónodi Eszter, aki azt is elárulta, hogy sokan még a forgatáson is tartottak tőle.

A legnagyobb bók az volt, amikor az egyik stábtag odajött hozzám, hogy nagyon olyan vagyok a karakterben, mint az egyik tanára. A gyerekszereplők is kétkedve fogadtak eleinte, de aztán pár nap elteltével már fürtökben lógtak rajtam.

Ónodi Eszter gyermeke, Zsigmond 12 éves, már bőven iskolás, így biztosak voltunk benne, hogy neki is van véleménye a tanárokról. „A fiam még nem látta Enikő nénit. Amikor próbáltam vele szöveget tanulni, akkor hárított, hogy ezt ő nem akarja, de hát nyilván, az ő szemében én másképp létezem. Kíváncsi vagyok, mit szól majd hozzá.”