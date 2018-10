Köllő Babett: „A családom megszokta, hogy elmebeteg vagyok”

Köllő Babettet a Feleségek luxuskivitelben c. műsorban ismerhettük meg, de azóta is rengeteg produkcióban láthattuk. Most azonban nagy dobásra készül: szeretné megmutatni, hogy extrém produkciókra is képes, méghozzá a Csak show és más semmi színpadán. A színházzal és a tévézéssel együtt nagyon sok elfoglaltsága van, most elmesélte, hogy fogadja ezt a családja.

Köllő Babett elárulta, hogy a sok szereplés miatt a színház háttérbe szorul, őszre nem is vállalt új szerepet.

A próbaidőszakot végig tudtam volna csinálni, de az előadások problémásak lettek volna

– vallotta be a luxusfeleség, majd áttért a famíliára. „Nagyon úgy tűnik, hogy a családom megszokta, elmebeteg vagyok, és mindent bevállalok. A férjem gyakorlatilag így könyvelt el, a gyerek is ebbe született bele, úgyhogy nekik az lenne a furcsa, ha én egy normális anyuka lennék, aki reggel 8-tól délután 4-ig dolgozik” – mesélte az NLCafe.hu-nak Babett, és azt is elárulta, hogy Szandit gondolja a legnagyobb riválisának.