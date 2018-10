Fontos utazásra kerített sort Meghan és Harry – fotó, videó

Esküvőjük óta most először Sussexbe látogatott Harry herceg és Meghan Markle. Az utazásnak azért van komoly jelentősége, mert májusi házasságkötésükkel ők lettek Sussex hercege és hercegnéje – írja a The Sun. Ha figyelembe vesszük, hogy ennek már több mint négy hónapja, kijelenthetjük, hogy nem siették el a dolgot.

Meghan Markle-nek ez volt élete első sussexi útja. A hercegi párt egész tömeg fogadta a Sussex központjának számító Chichesterben. A felvételek tanúsága szerint Harry és Meghan nagyon közvetlenül üdvözölték a helyieket. A páros emellett Brightonba is elutazott, ahol meglátogatták a híres Royal Pavilont.

Meeting children from @ThePrebendal School – a fantastic welcome at the start of #RoyalVisitSussex! pic.twitter.com/bY9grroLiR