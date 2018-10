Feke Pál percekkel az előadás előtt tudta meg, hogy meghalt az édesapja

Feke Pál volt a Potyautas vendége, így ő beszélgetett Garami Gáborral a Potyautasban. A színész éppen 20 éve van a pályán így szó esett a színházról és a legfontosabb szerepeiről is.

Feke Pál egy szívszorító történetet is elmesélt, akkor is éppen a színházban volt, amikor megtudta, hogy meghalt az édesapja. Az édesapja agyvérzést kapott, besietett hozzá a kórházba, hogy találkozzon vele, de este előadása volt a színházban. Miután berohant hozzá a János kórházba, bement a Játékszínbe, hogy elvégezze munkáját. Negyed órával az előadás előtt jött a telefon, hogy édesapja elment. A színész a darabban így is eljátszotta a szerepét.

