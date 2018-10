„Néha szívesen lennék férfi” – A 36 éves Vajna Tímea megosztást kívánó idézetei

36 éves lett Vajna Tímea, akinek Instagram-fiókjában az ibizai partyfotók, és a #cali életérzést (Kalifornia állam sokak szerint legidegesítőbb rövidítése a #cali) hirdető posztok mellett néha igazán motiváló életvezetési tanácsokat is találunk. Legyünk őszinték, ezeknek az idézeteknek még mindig nagy keresletük van, szóval adunk egy ingyen tanácsot: a kínai szerencsesütik mintájára, rejtse a fánkok közepébe, mert tuti megdobná a boltot.

Vajna Tímea sokkal, de sokkal több kedvességet ad, mint amennyit kap

De kezdjük rögtön az elején. Vajna Tímea nemcsak azt sorolja fel az Instagramon, hogy milyen sikeres üzletasszony (gyémánt-biznisz, szépségverseny, fánkkirálynő), hanem a mottóját is (A kedvesség mindig győz). Lehet ezzel vitatkozni, de teljesen felesleges.

Sokat bántották már az alakja, az angol tudása, a férje, a pénzköltése, a ruhája, a gyerekvállalás miatt vagy éppen csak azért, mert egy hattyús matraccal pózolt, de Vajna Tímea eddig nemigen szólt vissza. Legfeljebb akkor tette helyre a dolgokat, amikor a pénzköltés kapcsán a szemére vetették, hogy juttathatna a rászorulóknak is, mert ilyenkor Timi le szokta írni, kiknek adakoznak Andyvel. Lássuk be, ismerünk néhány híres embert, akinek betelt a pohár és a gyűlölködőket kiosztotta. Vajna Tímeában rengeteg kedvesség van, és még a humorérzéke is a helyén van, ezt ne vitassa el tőle senki.

A hála is alap

Egy Cannes-ban készült fotóhoz, vélhetőleg a ruha miatt írta azt a mi világutazó Tímeánk, hogy „Mindig van valami, amiért hálásak lehetünk”. Mi aznap talán azért lehettünk hálásak, hogy nem rohadt le alattunk a kék metró, de gyanítjuk, hogy Vajna Tímea nem erre, hanem a pazar Elie Saab ruhára gondolt. Más világ és más gondok, ne is hasonlítsuk össze magunkat vele. Az idézet mindenki életében helytálló, ezzel együtt is.

De nem csak ruhákért szokott hálás lenni, hanem azért is, ha lehetőséget kap fotózásra, filmszerepre, vagy állatmentésre. „A film egyik mozgalmas jelenetében fogok feltűnni, de többet egyelőre nem árulhatok el. A felkérést pedig azzal a feltétellel vállaltam el, hogy nem veszek fel tiszteletdíjat” – mondta a Pappa Pia forgatásán két évvel ezelőtt. A többórás munka alatt végig mosolygott, mindenkihez volt valami kedves szava, és mindenki ezt meséli róla. Már akinek van lehetősége vele személyesen beszélni, mert az már külön kihívás.

Most már tudjuk, mi van a felhők felett, köszönjük Tímea

Az egykori Miss Universe-versenyző Vajnánéról tudjuk, hogy nagyon szeret repülni. Insta-követői már emlékezetből is képesek lerajzolni azt a magángépet, amivel Tímea utazik. Ehhez kapcsolódik az egyik bölcsesség, amit érdemes eltanulni Andy Vajna nejétől.

Annyira összenőtt Vajna Tímea a magángéppel, hogy az konkrétan megdöbbentette a követőit, amikor egy átlagemberhez hasonlóan rohant a német reptéren, hogy elérje a csatlakozását, mert a görög légitársaság késése miatt majdnem egy napig tartott neki hazajutni.

Vajna Tímea bölcsességei, amelyek bármikor bevethetőek

Kardashiantól, Sarka Katán át, Rogán Cecíliáig minden celeb imád edzőteremben pózolni. Nincs ezzel másképpen a szülinapos celebünk sem. Az üzenete pedig ismét egy olyan darab, amit érdemes megfogadni, főleg akkor, amikor még mindig arról beszélünk, hogy egy férfi sokkal többet keres hasonló pozícióban, mint egy nő. „Légy erős nő”– hirdeti Tímea.

Tímea szereti a divatot. Mi is így vagyunk ezzel, de a legtöbb celebbel ellentétben ő azt is bevállalja, ha éppen nem telik neki új ruhára. Ezért is kellemes meglepetés, amikor ruhapróbálgatás közben, Vajnáné azt írja ki, hogy:

Természetesen, ő sem feledkezik meg a nőnapról. 2018-ban tette mindent ez visszafogottan szexi fotóval, és egy Boyoncé dalszöveget idéző mondattal:

Azt tudjuk, hogy Tímea imádja a cicákat, akiknek az élete nemcsak játék és mese, mert “A” cica, annyira stresszeli a “B” cicát, hogy annak veseköve lett. Szóval Tímea nagyon imádja az ő kis doromboló jószágait, így már érthető a következő bölcsesség: „Légy az az ember, akinek a macskáid gondolnak.”

Sokan emlékezünk még a Vajna házaspár februári drámájára, amikor Andy Vajna az asszisztensével jelent meg a Story-gálán. Tímea ezután viselt (L)over feliratú pulóvert, kirakott „Anti-Valentin-napi” üdvözletet, de talán minden posztja tekintetében, ez volt a legbeszédesebb. A Vajnáék egyébként a dráma után is együtt maradt.

Tímea csak nagyon ritkán adakozik a nyilvánosság előtt, ez azonban nem azt jelenti, hogy ne tenné meg, egyszerűen, nem szereti kitenni a kirakatba. Mindenesetre azt vallja, hogy mindig boldogabbak azok, akik adnak, mint azok, akik mindent csak elvesznek. Bölcs meglátás!

Boldog Születésnapot Kívánunk! Tekerd fel a hangerőt, Tímea!

Nyitókép: Facebook