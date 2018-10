Sztriptízklubban balhézott Cardi B, letartóztatták

Magyarországon Cardi B neve egyelőre még kevéssé ismert, az Egyesült Államokban viszont sokan kedvelik, bár inkább talán úgy kellene fogalmaznunk, sokan követik a botrányait. Abból pedig akad bőven, a szókimondó rapper ugyanis nem rest felkavarni az állóvizet, ha úgy érzi, feltétlenül szüksége van egy kis hírverésre. Korábban keveredett már botrányba homofób és rasszista kijelentések miatt, de botrány volt abból is, amikor Cardi vőlegényét, egy Offset nevű rappert hírbe hoztak egy másik nővel.

Most, hogy képbe kerültünk, hogy kicsoda Cardi B, talán nem lesz annyira meglepő a hír, hogy a nőt nemrég letartóztatták, miután egy New York-i bárban meg akarta veretni a pultosokat. A bulvárhírekre specializálódott TMZ információi szerint a sztár azután akasztott bajszot az Angels Strip Club két pultosával, miután gyanút fogott, hogy egyikük szintén összeszűrte a levet Offsettel.

A portál értesülései szerint Cardi B arra szólította fel kísérete tagjait, hogy üvegekkel, székekkel – sőt még egy vízipipával is – támadják meg a pultosokat. A két nő könnyebb sérüléseket szenvedett az incidensben.

„Folyamatosan fenyegeti őket és azt gondolja, hogy a híressége miatt megúszhatja következmények nélkül” – nyilatkozta a TMZ-nek Joe Tacopina a két sértett ügyvédje. „De ha erőszakos cselekményekre buzdít, akkor az igazságszolgáltatás előtt kell majd felelnie.”

A sztárt az ügyben két rendbeli szabálysértéssel, gondatlan veszélyeztetéssel és garázdasággal vádolják. Egy hozzá közel álló, de névtelenséget kérő forrás a TMZ-nek azt állította, a támadásra azután került sor, hogy valaki eldobott egy itallal teli poharat. A forrás szerint nem Cardi B volt a felbújtó.