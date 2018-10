Ez a furcsaság valószínűleg még sosem tűnt fel Diana és Károly közös fotóin

Károly hercegről és Diana hercegnőről elég sok ikonikus vagy legalábbis ma már klasszikusnak számító beállított fotó készült. Olyanok, mint például ez:

Vagy mondjuk ez:

Netán éppen ez:

Sokan nyilván mindenféle rásegítés nélkül is maguk elé tudják képzelni ezeket a képeket, de így, hogy egymás után látjuk őket, sokkal feltűnőbb egy jellemző tulajdonságuk, amely egyébként nem szúr feltétlenül szemet az embernek:

Károly herceg mindegyiken magasabb Diana hercegnőnél.

Épp csak egyvalami hibádzik ezzel az egésszel:

Károly nem volt magasabb Dianánál, mindketten 172-173 centire nőttek. Ahogy az ezen a kevés csalásra lehetőséget adó képen például jól látható is:

Hogy akkor mégis mi történik a korábbi fotókon? Ha odafigyelünk, nem nehéz rájönni: míg Károly szálfaegyenesen feszít rajtuk, Diana

egy-két lépcsőfokkal alatta áll,

ül,

kicsit rogyaszt,

esetleg behúzza a nyakát.

A dolog nyilvánvalóan nem véletlen – Lisa Wade, a Los Angeles-i Occidental College tanára a Sunnak nyilatkozva kerek perec meg is mondta, hogy a képek bizony annak a közismert társadalmi beidegződésnek a jegyében születtek, miszerint a férfinak magasabbnak kell lennie a nőnél. Aztán pedig azt is hozzátette, hogy azoknál a pároknál, ahol a feleség ugyanolyan magas, vagy akár magasabb is, mint a férje, gyakran mindent megtesznek, hogy ezt palástolják, de egy királyi pár esetében az ilyesmi már komoly állásfoglalásnak is számít.

Ugyanez az általános vélemény a Twitteren, ahol az elmúlt időben rendszeresen szóba kerültek ilyen nézőpontból is Diana és Károly közös képei. Ez a felhasználó például egyszerűen szexizmusnak nevezi a gyakorlatot:

Valaki más pedig egyenesen azt mondja: teljesen nyilvánvaló volt, hogy mikortól tett nagy ívben mindenféle látszatra Diana, ugyanis abban a pillanatban kezdett el magas sarkú cipőket viselni.

Néhányan persze ellenkeznek is, mondván, van a híres képek között olyan, amely bélyeghez készült, és azon például egyszerűen azért került lejjebb Diana hercegnő, hogy az árat legyen hol feltüntetni, megint más viszont úgy emlékszik, hogy Károly herceg egyszer be is vallotta: egyes fotókhoz zsámolyra állították. A vita valószínűleg még jó ideig el fog tartani, egy azonban biztos: ezután már nem tud az ember úgy nézni a fotókra, mint korábban.