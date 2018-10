Gáspár Kata: „Nem téma a magánéletem, de ez nem zavar”

Mutatós lakásod van a sorozatban.

Ugye? Ez egy nagyon szuper lakás.

Hatvan részen át alakítod Lucát, a 200 első randi főhősét. Mennyiben hasonlít rád a karakter?

Egészen más, mint amilyen én vagyok. Viszont a lakása tényleg annyira szuper, hogy én is szívesen elfogadnám. (nevet) Eléggé rendben van, Lucának van ízlése.

Még csak egy 30 másodperces előzetest láttam a sorozatból, de abban olyasmi hangzik el, hogy Luca duci, és fogynia kéne. Ami csak azért volt furcsa számomra, mert téged akárhányszor láttalak az évek során, mindig vékony voltál…

Ki vagyok tömve végig. Az egész sorozatban.

Szóba se jött, hogy meghízz a szerepért?

Nem Amerikában vagyunk. Én elsősorban színházi színész vagyok, akinek beindul az évada, ami sok kötelezettséggel jár. Ez nem így működik. Ha egy külföldi színész meghízik egy szerep kedvéért, az legalább egy-másfél éves projekt. Emberek állnak mögötte, egy team segíti abban, hogy ez minél gyorsabban és az egészségét minél kevésbé rombolva valósulhasson meg. Szerintem ezt nálunk egy sorozat kedvéért nem lehet megvalósítani.

Milyen érzés egész nap kitömve létezni? Mennyire határolja be ez, hogy milyen ruhákat hordhatsz a sorozatban?

Luca duci, és eszerint öltözik, mégis hord néhány olyan ruhát is, amit kedvelek, amiben van humor és önkritika. Néha nagyon mellényúl, de ez is hozzátartozik a karakterhez. Kitömve lenni kemény. Napi tizenkét óra. A tömés térd alatt kezdődik, és kb. derékig tart, plusz van rajtam egy alul kapcsos body egészen a dekoltázsomig. Többrétegnyi szivacsos anyaggal vagyok kitömve. Az ember ránéz a tömésemre, és már leizzad. És vannak olyan jelenetek ebben a sorozatban, amit külső helyszíneken, a legnagyobb nyárban forgattunk. Az 50 fok melegben állni ebben a ruhában kemény volt. Amikor csak lehetett, mindig levettem a ruhát, és mindig készenlétben állt a közelemben legalább két liter víz, növelve a túlélési esélyeimet. A vicces az, hogy egy duci lányt játszom, de a tömésnek köszönhetően én fogytam. (nevet)

Luca karaktere mennyire Bridget Jones-ihletésű?

Ahogy Luca, úgy Bridget Jones is az életből íródott. Vannak ilyen karakterű nők, akiknek nagyon kevés az önbizalmuk, közben meg tök jók abban, amit csinálnak, és még humorérzékük is van, csak hát a környezetük folyamatosan azt sulykolja, hogy az egy probléma, hogy ők így néznek ki. Ha az ember ezt sokszor hallja, elhiszi. Pont azért lett sikeres a Bridget Jones, mert nagyon sok nő magára ismert benne. Luca egy okos rádiós szerkesztő, van humora, szeretik őt nagyon, csak valahogy a családi nyomással nem bír. Pedig van olyan férfi az életében, aki így gondolja őt tökéletesnek, de Luca pont nem abba a fiúba szerelmes.

A sorozat címe jóslatként működik, vagyis a hatvan rész alatt 200 randit nézhetünk majd meg?

Nem számoltam össze, de az biztos, hogy rengeteg randija lesz Lucának. Vakrandik, exek, munkatársak… Mindenkivel randizik Luca, merthogy hirtelen ez lesz a küldetése és a munkája is egyben, ugyanis a tapasztalatait egy rádióműsorban beszéli ki. Van 275 napja arra, hogy pasit találjon, lefogyjon, és rendbe szedje a ruhatárát, és erre a rádióban lecsapnak, ahol mindennap be kell számolnia arról, hogy áll a vőlegénykereséssel.

Luca nyíltan beszél a rádióban az életéről. A te magánéleted tabu? Nem sok információt lehet rólad ilyen téren olvasni a sajtóban.

Nem tabu, teljesen természetes, hogy történnek velem dolgok, de nem biztos, hogy ezek a legfontosabb hírek velem kapcsolatban. Fontosabb, ha van egy új bemutatóm, netán sorozatom, szinkronizálok, vagy forgatok egy új filmet. Valahogy úgy nem téma a magánéletem, de ez engem egyáltalán nem zavar. Van egy párom, igen, de ez egy tök normális dolog.

Azzal tudsz azonosulni, hogy Luca teljesen kibeszéli a magánéletét? Te a baráti körben vagy a színházi kollégákkal kitárgyalod a magánéleted?

Nem. Nyilván, ha valami fontos vagy különleges dolog történik velem, arról beszélni szoktam, és a barátaimmal is megbeszélem, de abszolút nem vagyok az a típus, aki a magánéletéről szokott a munkahelyén dumálni. A munkahelyemen én dolgozom.

Sosem zavart, hogy a legjobb filmes színészi alakításaidat az Intim fejlövésben és a Loginban olyan kevesen látták? Közben meg ott az Apám beájulna és a Sas Tamás filmek, amikről sokan emlékeznek rád.

Ha valamit csinálok, abból szeretném a legjobbat és a legtöbbet kihozni. Ha azt már megmutattuk, bemutatták, és annyi lett a nézettsége, amennyi, akkor én erre nem fogok rágörcsölni. Egyébként meg pont azt hallottam, hogy az Intim fejlövés a legtöbbször letöltött magyar filmek egyike az utóbbi pár évből, szóval ha nem is moziban, de végső soron sokan megnézték. A Login meg nem volt éppen a legtisztább történet, sokan nem kapták meg a pénzüket, ezért nem is vettünk részt a bemutatón, így aztán nem is nagyon tudták reklámozni. Ebből is látszik, hogy az a legfontosabb, hogy az ember egy érvényes munkát csináljon, és az a munka rendben legyen. Ha valami nem stimmel, az ember nem tudja szívvel-lélekkel odatenni magát. Nagyon sajnálom, mert egyébként nagyon szerettük csinálni a Logint. Megmondom őszintén: nem is láttam.

A neved eddig is ismert volt, de nem olyan nagyon ismert. Arra felkészültél, hogy ez megváltozhat, ha ez a sorozat sikeres lesz?

A VIASAT3-nak ez az első hazai gyártású napi sorozata, és nekem is ez az első ilyen jellegű szerepem. Nem tudhatom, mit hoz a jövő, de nagyon jó érzés úttörőnek lenni a csatornán. Bízunk abban, hogy a nézők nagyon fogják szeretni a 200 első randit. Ha meg emiatt felismernek… Nyilván az embernek ez jól is esik valahol, hiszen ha az emberek odamennek az ismert emberekhez, akkor azt szeretetből teszik. Ez nem feltétlenül tolakodó.

A 200 első randi október 1-jén indul a VIASAT3 műsorán.

Mobilnyitókép: VIASAT3/Udvardi Attila