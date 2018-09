Ónodi Eszter ettől rettegett iskolásként

Ónodi Eszter Enikő nénit, a nagyon sajátságos pedagógia elveket valló, félelmetes tanárnőt alakítja a TV2 legújabb sorozatában, a Bogaras szülőkben. Karakterét a tanításban leginkább a szülők és azok túlbuzgalma idegesíti.

A minden szerepben tündöklő színésznő elárulta, neki is akadt olyan tanára annak idején, akitől félt az iskolában, majd idővel a kedvenc tanárnője lett.

A TV2 vadonatúj, saját gyártású fikciós sorozata a hazájában rendkívül népszerű holland széria, a Lice Mother adaptációja, amelyet Bogaras szülők címmel láthatnak majd a nézők hamarosan. A vígjátéksorozat egy általános iskolában játszódik, és kulturális és szociológiai szempontból is a társadalom különböző rétegeiből származó emberek együttélését, konfliktusait mutatja be humorral fűszerezve. A főbb szerepeket többek között Ónodi Eszter, Csákányi Eszter, Mészáros Máté és Téby Zita (akit korábban a Fapadban és a Hactionben is láthattunk) játsszák.