Kiderült: ő Dér Heni szerelme

Radnóti Ákos, Győr alpolgármestere Dér Heni új szerelme – értesült a Bors. A politikus a helyiek körében igen nagy népszerűségnek örvend.

A tökéletes alakú énekesnő tavaly novemberi szakítása után nem sokáig volt szingli. Idén februárban a FEM3 Micsoda nők! című műsorában elárulta: 3 hónapja új párja van.

Bár Dér Heni igyekszik még titkolni szerelmét, párja a nyilvános Instagram-oldalán már több közös fotót is megosztott. Sőt a férfi éppen a napokban Párizsból is posztolt, és ezen a fotóján már bejelölte az énekesnőt is: jelezve, hogy nincs egyedül.