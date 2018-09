Kamarás Iván Sanyit kényezteti

A Patrick – Ebbel szebb az élet izgága mopsza az új romantikus vígjáték főszereplője, amit hamarosan láthatunk a mozikban. A filmben az újdonsült kutyatulajdonosnak Kovács Patrícia színésznő kölcsönzi a hangját, akit már többször láthattunk kampányolni a kutyusok mellett, menhelyekre jár önkénteskedni, és ő maga is boldog gazdija egy mentett ebnek, Jankának.

„Rengeteg kutyus vár új társra a menhelyeken, ezért szerintem fontos arra bátorítanunk a leendő tulajdonosokat, hogy ne tenyésztőtől vásároljanak, hanem fogadjanak örökbe, vagy támogassanak egy alapítványt” – mondta a színésznő a szinkronmunka szünetében.

„Szerintem nem lehet kutya nélkül élni. Mindig is fontos szerepet töltöttek be az életemben, és örülök, hogy most a kislányom is ilyen környezetben nő fel. Ebbel tényleg szebb az élet, mert megtapasztalhatjátok az igazi, feltétel nélküli szeretetet” – tette hozzá, miközben az ölében pihent Sanyi, a Mopsz Fajtamentés Alapítvány mopszlija, aki kiköpött mása a filmbeli Patricknek. A kis mopsz a szinkronstúdióban látogatta meg Patríciát és Kamarás Ivánt, aki a szórakoztató vígjátékban egy állatorvosnak kölcsönzi a hangját. A színészek boldogan fotózkodtak a mopsz sztárral, aki teljesen levette őket a lábukról.

Kamarás Iván odáig van Sanyiért: