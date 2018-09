Gesztesi Károly: „Amihez Clau hozzányúl, az jó”

A TV2 őszi műsorainak bemutatásakor nem láthattuk Gesztesi Károlyt és Liptai Claudiát egy színpadon, mert a színészt hiába hívták, nem találták. Persze, hogy néhányan megjegyezték: na ez aztán, kellemetlen, kínos lesz, hogy az egykori házaspárt összetették a műsorba, ha így indul az egész. Claudia már akkor elvette a dolgok élét. A műsorvezető ezúttal zsűritagként mondhatja el a véleményét, és ahogyan a többiekkel, úgy Gesztesi Károllyal is őszinte, de kíméletes lesz. A tehetsége előtt régóta adózik, és ahogyan a színpadon mondta: otthon várja őt egy félig Gesztesi emberke, Panka, aki számon kérné rajta, ha túlzásba vinné a kritikát. Most a színész is elmondta a saját véleményét erről a Mokkában.

„Az az igazság, hogy mi olyan jó kritikusai voltunk egymásnak, mielőtt összejöttünk és utána is. Elképesztően tehetséges embernek tartom őt, bármihez hozzányúl, az mindig jó volt. Rengeteg éve ismerem, és nem tudtam volna olyat mondani, hogy te, azt csináld már másképpen. Ő sem tudott nekem. Benne van ebben a tisztelet is, de nem csak az… ha nem is úgy gondolta, nem biztos, hogy jó, amit csinálok, de biztos hiteles. Szóval, nem félek tőle. Meglesz a vitriolos humor. Minket soha nem befolyásolt…, na jó, ezt már nem mondom.”

Istenes László szerint a Sztárban sztár szereplés amúgy semmilyen irányba nem befolyásolja majd a nézőkben azt a képet, ami Gesztesi Károlyról él bennük, mert úgy sem szerethetik már ennél jobban, és lényegében bármit bevállalhat, akkor sem árt a hírnevének.