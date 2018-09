Balázs Klári: “Gyuri imádja, ha szexi fehérneműben lát”

Balázs Klári két éven át visszautasította Korda György közeledését, aztán valami egy csapásra megváltozott, az énekes szerelmet vallott neki és gyakorlatilag azóta elválaszthatatlanok, a nap 24 óráját együtt töltik. Ez a 38 évük története dióhéjban, és sokszor kérdezik őket, hogyan csinálják?

Míg Korda György szerint a közös célok kovácsolták őket egységgé, addig Balázs Klári szerint elsősorban szerencse, hogy összehozta őket a sors. Alkalmazkodtak egymáshoz, de alapvetően ugyanaz az érdeklődésük. A BEST magazinnak elmesélték, hogyan telnek a napjaik, amiben voltak meglepő részletek. Például ez:

“Nincsenek barátaink, hiszen a barátságot ápolni kell: összejárni, időt szánni rá. Erre sosem jutott. Nekem sem voltak barátnőim, nem tartottam soha csajos napokat. Ez nem panasz, hiszen életem minden percét szeretem Gyurival tölteni. Nálunk természetes, hogy a legjobb barátai vagyunk egymásnak.”

A közösen töltött időt most úgy megbecsülik, mint az elején. Eljárnak romantikázni, például Bécsbe.

“Nosztalgiából is ki szoktunk menni, de már régen voltunk. Egy fekete harisnyát biztos veszek, amivel nem csak magamat lepem meg. Gyuri imádja, ha szexi fehérneműben lát, az mindig adu ász magas sarkúval…” – mesélte Klárika, de az is kiderült, hogy nem csak ő, de Gyuri is imádja a szép holmikat.