A Neoton alapítója nem lesz ott a koncerten

Másfél hét múlva Pásztor László slágereitől zeng majd a Budapest Aréna, de a veterán popsztár felhagyott a zenéléssel, nézőként sem lesz ott a Neoton Família Sztárjainak koncertjén.

“Meghívót kaptam “– válaszolta a gitáros-énekes dalszerző, aki a 2005-ös Puskás stadionbeli koncerttel lezárta Neoton-korszakát. “Viszont nagyon örülök, hogy Éviék ma is aktívak és játsszák a dalaimat. Irigységnek nyoma sincs bennem. Az az ő választásuk, ez pedig az enyém. Jó érzés, hogy a közönség ma is szereti a dalainkat, amelyeket leginkább Jakab Györggyel és Hatvani Emesével szereztem” – mondta Pásztor László, aki úgy érzi, neki ennyi már elég volt.

“Semmi bajom azzal, hogy popzenészek hatvan felett is színpadra lépnek, de én sosem voltam ennyire exhibicionista. 1970-től 90-ig voltam főállású zenész, és a Yamaha Music Fesztivál 83-as nagydíja is arról tanúskodik, nem is voltam olyan rossz, de nekem ennyi elég volt. Otthon nagyon ritkán szoktam zenélgetni, bár jó ideje alig volt rá időm. Hét év telt el azóta, hogy utoljára dalt szereztem” – mondta el a Blikknek.