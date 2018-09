Solti Ádám és Kis Berni: „Elvesztettük a kisbabánkat!”

Valójában évek óta mindent elkövetnek azért, hogy gyerekük legyen. Solti Ádámék azért mesélik el most a történetüket, hogy másokat bátorítsanak: nem szabad feladni a reményt, és azt sem lehet megengedni, hogy a megannyi próbálkozás, kudarc a kapcsolat rovására menjen.

A Nyerő Páros forgatásán is kiderült, hogy a színész és a menyasszonya, Kis Berni nagyon szeretne már gyereket, és hogy ez a téma őket mélyen érinti. A műsor még zajlott, amikor Berni kiírta az InstaStoryjába, hogy egyszer minden részletet elmondanak. Most van az az egyszer, amiről a Story magazinban olvashattunk először.

Hosszú éve küzdelme után idén nyáron úgy tűnt, megérkezett a várva várt baba. „Késett a menzeszem, bár ez megszokott nálam, de reménykedve mégiscsak csináltam egy terhességi tetsztet. Nem mutatott semmit. Egy hét múlva azonban mind puffadtabbnak éreztem a hasam, szűknek tűnt a nadrágom, a főnököm a teszt megismétlését javasolta. Nem volt hozzá nagy kedvem a munkahelyemen, no de hátha… Sosem felejtem el, a mosdóból hívtam fel Ádámot, és élőben közvetítettem, hogy megjelent a két csík a teszten. Elképzelhető volt az örömünk!” – meséli Berni, és nem csak az ő öröme volt határtalan. Solti Ádám most is elérzékenyülve emlékezett vissza.

„Szavak nincsenek arra, mit éreztem akkor. Hát akkor tényleg apuka leszek?! – kérdeztem magamtól. A fellegekben jártunk, a szüleinken kívül azért nem avattunk be senkit, hisz annyira az eleje még a hatodik hét…”

Aztán Berni hasa furcsán fájni kezdett, de az első orvos nem vette észre, hogy méhen kívüli terhes, ezért hazaküldte. Két nappal később pedig már olyan mértékben roncsolódott a petevezetéke, hogy nem tudták megmenteni. Mindez nem sokkal a Nyerő Páros forgatása előtt történt, így gyakorlatilag kamerák előtt gyászolták el a kisbabájuk elvesztését.

