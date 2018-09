Pataki Ádám rövidre zárta a pletykákat

Ábel Anita legutóbbi beszélgetőpartnere Pataki Ádám volt, aki eddig többnyire csak Liptai Claudia párjaként szólalt meg, esetenként cukrászatról is beszélt. Anita Story-jából viszont kiderült, hogy ő az a férfi, aki nem lesz celeb. Pedig Anita szerint is természetesen mozog Pataki a média világában. Reflektorfénybe került a szerelme miatt, de sosem mesélt arról, hogyan élte meg.

„Érdekes volt. Lehet, hogy nagyképűen hangzik, de én valójában nem a reflektorfényt láttam, hanem a NŐT, és sokszor még most is fura, ami körülöttem van”– olvasható a Story magazinban. Az is kiderült, hogy Pataki Ádám nem fél attól, hogy majd mostantól ő lesz Claudia férje, ennél különlegesebb a viszonyuk.

„A mi kapcsolatunkban az a csodálatos, hogy mind a kettőnknek megvan a szakmai identitása, és abszolút nem zavarjuk egymás köreit. Reggel hatkor itt kezdek a cukrászdában, aztán megyek a lányokért, ha kell, intézem a dolgaimat. Hétfőtől péntekig masszívan a cukrászdával foglalkozom.”

Évek óta komolyan veszi a feladatát, pedig az édesapja halála után nehéz dolga volt.

„Nyakamba szakadt a vállalkozás, a család, az ő hiánya, az emberek, akik itt dolgoztak, a bizonytalanság, hogy mint lesz, hogy lesz. Azt hiszem, akkor kezdődött el az én szakmai pályafutásom. Apu nemcsak a családot és a vállalkozást vezette, hanem az egész magyar cukrászszövetséget is. Voltak is pletykák a városban, hogy most becsődölünk, és tönkremegy az egész.”

A pletyák továbbgyűrűztek, minden változtatás mögött csődöt sejtettek az emberek, és Ádám sokat dolgozott azon, hogy visszaállítsa hitüket. Ami különösen megnehezítette a dolgát, az a terve volt, hogy miközben megtartja a régit, folyton meg is újítja a családi vállalkozást. Hogy ebben hol lesz helye a fiának, vagy hogy miként irányítja a céget, az embereket és a családi életét, erről bővebben a magazinban,