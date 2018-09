Különleges videó került elő Majkáról és Curtisről

Kamera rögzített egy beszélgetést akkor, amikor még senki sem sejtette, hogy hamarosan kirobban a hazai könnyűzenei élet egyik legnagyobb botránya, a híres Majka–Curtis szakítás. A videót Szántó Péter, fiatal vloger készítette a Budapest Parkban, június 16-án, a fiúk nagykoncertje előtt, az öltözőben.

A beszélgetés csak most került ki a srác YouTube-csatornájára. Most megnézve, talán nem is kár, hogy várt vele. A Jó hangulatú beszélgetést hallgatva ugyanis egyértelműen kiderül, hogy milyen fontos is (volt) egymásnak Majka és Curtis.

Az ominózus videó itt tekinthető meg: