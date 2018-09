Kósz Zoltán családját padlóra küldte a pedofilvád

A Story magazin Kósz Zoltánnal készített interjút, nem sokkal azután, hogy megjelent a sajtóban, mivel vádolják a pólóst. Kósz a pedofilvádat korábban is tagadta, de arról most először mesélt, hogyan viselte meg ez a családját és a magánéletét.

“Úgy érzékelem, mintha két párhuzamos világ futna egymás mellett: az egyik szereplője én vagyok, míg a másikban van valaki, aki próbálja az én életemet élni. Valahol, legbelül még most sem tudom elhinni, hogy mindez velem történik. Ugyanakkor nem elégedhetek meg azzal, hogy sajnálom és sajnáltatom magam, védekeznem is kell az alaptalan vádaskodásokkal szemben.”

Miközben Kószék harcolnak az igazukért, de közben a pólós sokkal inkább aggódik a családjáért, hiszen nagyon megviselte őket mindaz, ami még most is zajlik. A volt felesége kiállt Kósz mellett a nyilvánosság előtt, ez sokat számított.

“A feleségemmel egy éve nem élünk együtt, de jóban vagyunk. Felhívtam Horvátországból, hogy olvasta-e, miket írtak, és ami a legfontosabb, a gyerekeink hogy vannak? Rossz volt hallani, ahogy a megrendült a hírek hallatán, de egy pillanatig nem hitt el semmit, és támogatásáról biztosított. Utána adta a gyerekeinket a telefonhoz… A húsz és fél éves fiam aránylag jól reagált, viszont a tizenhat és fél éves lányomnál eltört a mécses, vigasztalni és nyugtatni kellett jó ideig. Nem azért sírt, mert összedőlt benne egy világ az apját illetően, hanem azért, mert eddig el sem tudta volna képzelni, hogy léteznek ilyen emberek, akik ártatlanokat sároznak be.”

A gyerekek ismerősei, iskolatársai támogatóan viselkednek, ahogyan Kósz szülei is. De az interjúból az is kiderül, hogyan áll most Kósz munkája.