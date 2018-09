Alekosz: „Sajtóértékem az egekben, a nők meg sehol”

Alekosz pár nappal ezelőtt a szexuális életéről osztott meg részleteket a közösségi oldalán, most pedig azt is elárulta, hogy szerinte miért nincs tartós párkapcsolata már egy ideje. Amióta szerepelt a Való Világban, több csatornán is láthattuk, számos műsorban volt jelen, többször is írnak róla, a nők azonban ennek ellenére sem vonzódnak hozzá – legalábbis ő ezt írja.

„Sajtóértékem az egekben, nők meg szponzorok sehol! (…) Tisztelt vállalatvezetők! A labda föl van dobva. Innentől kezdve önök döntik el, hogy árbevételük növekedésnek indul-e, vagy továbbra is stagnáló, zuhanó tendenciát mutat. Itt van egy ember! Alekosz. Startra készen! Jó bevetési lehetőségekkel. Éljenek hát vele! Most várakozó álláspontra helyezkedek, várom az ajánlatokat. V.I.P.” – írja közösségi oldalán Alekosz, aki meg van győződve róla, hogy ha jobb ruhákba öltözne, nagyobb autója lenne, és szebb randihelyszíneket választana, akkor biztosan megérkezne az életébe a szerelem.