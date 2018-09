Tóth Andit idegesíti Szabó Ádám személye

Mint hétfőn kiderült, nemsokára indul A legbátrabb páros, sőt, azt is elárulta a csatorna, hogy kik szerepelnek benne. A legmeglepőbb páros talán Palácsik Lilla és Visváder Tamás, akik eddig nem vállaltak semmilyen szereplést, most azonban belevetették magukat a média „közepébe”. A másik pár, akikre nem gondoltunk volna, Tóth Andi és Szabó Ádám, akik ugyan felvállalták a kapcsolatukat, csak ritkán beszélnek róla. Na, most egy kicsit többet is megtudtunk róluk.

A szerkesztők arra voltak kíváncsiak, hogy a párok mennyit tudnak egymásról, így ha már a játék amúgy is a korlátok leküzdéséről szól, egyből rátértek a lényegre: mitől fél a legjobban a másik?! Mint megtudtuk, Tóth Andi gyakorlatilag mindentől, míg Szabó Ádám leginkább a bezártságtól tart. Rögtön ezután az énekesnő arról is nyilatkozott, hogy mi a legidegesítőbb, egyben legjobb tulajdonsága a szerelmének.

Az egyik legjobb és egyben legidegesítőbb tulajdonsága Ádámnak, hogy nagyon nyugodt, szóval biztosan nem lesz olyan játék, amiben kiakad

– osztotta meg a nézőkkel Andi.