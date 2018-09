Három év után újra találkozott Tatár Csilla és Gönczi Gábor

A TV2 őszi sajtótájékoztatója többeket is “újra összehozott”, ha akarták, ha nem. Itt találkozott a balhé kitörése óta először Majka és Curtis, és a válásuk óta, azaz több mint három éve most került újra egy helyiségbe Tatár Csilla és Gönczi Gábor is.

Gönczi Gábor nagyjából a válásával egy időben került a Tényekhez, éppen akkoriban, amikor Tatár Csilla a TV2-től a köztévéhez igazolt. Tehát éppen váltották egymást, most azonban mindketten a csatornánál ténykednek, ugyanis Tatár Csilla a Csak show és más semmi című műsorban tűnik majd fel.

A helyzetük ennyi idő után persze nagyon más, mint ha közvetlenül a válás után kellett volna együtt dolgozniuk. Hiszen Csilla azóta megházasodott, Gábor is megtalálta az igazit és mindkettejüknek van már egy-egy kisfia is új szerelmétől.

A Bors munkatársának úgy tűnt, hogy a sajtótájékoztatón nem keresték egymás társaságát nem is elegyedtek szóba egymással. A lap kérdésére azonban mindketten sok sikert kívántak a másiknak.

“Családban, szerelemben, házasságban élni számomra csodalatos dolog, örülök, hogy Gá­bornak is megadatik ez. Ha véletlenül összefutnánk a TV2 büféjében, majd személyesen is gratulálok neki az esküvőjéhez” – válaszolta mosolyogva Tatár Csilla. Gön­czi Gábor szintén rövid, választ adott: “Sok sikert kívánok neki!”