Némaságra ítélték Dolhai Attilát

Csak a múlthéten mutatták be a Budapesti Operettszínházban az István, a királyt, de a nézőknek máris nélkülözniük kell az egyik Koppányt.

Dolhai Attilának le kellett mondania az e heti előadásait, mert ledöntötte az énekesek legnagyobb ellensége, a vírusos gégegyulladás és az orvosa a saját érdekében némaságra ítélte.

„A szívem jobban fáj, mint a torkom! Elmondani nem tudom, méghozzá szó szerint, mennyire készültem erre a szerepre, amelyet pályafutásom egyik csúcspontjának tartok. Most is bizsergek, ha a sikeres múlt pénteki és a vasárnapi előadásra gondolok. Vigyáztam magamra, annál is inkább, mert ez a vírus egy ideje már ott keringőzött az Operettszínházban, de valahogy rám talált” – üzente Dolhai Attila írásban a Blikknek.

A színész kényszerpihenője alatt Koppány szerepét minden előadásban Dolhai Attila váltótársa, Feke Pál alakítja.