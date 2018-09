8 kertévés műsor, amit ideje volna feltámasztani

A legtöbb tévéműsor esetében a csatornák megvárják, hogy a formátum teljesen kiégjen, és csak akkor dobják el, amikor már megfáradt, és nem kell senkinek (vagy az is lehet, hogy sosem működött igazán a produkció). Van azonban néhány műsor, ami idő előtt ért véget, mert még bőven elnéztük volna egy darabig. Közülük szemezgettünk.

Vundersőn és Zuperszexi

Ahol futott: RTL Klub

Tény, hogy Sebestyén Balázs és Vadon Jani showműsora borzalmasan indult, és az ezerfelé eső, viccesnek szánt elemek a legtöbb esetben egyáltalán nem működtek benne, viszont az is tény, hogy a koncepció műsorról műsorra egyre kiforrottabb lett. Ennek ellenére az a kezdeti gyűlölet, ami a Vundersőn és Zuperszexire ömlött, sajnos egy életre elintézte a produkciót. Meggyőződésem, hogy ha Balázs és Jani kapott volna lehetőséget egy második menetre, némi átalakítással akár egy szolidabb siker is kinézhetett volna a show-nak, de ezt már valószínűleg sosem fogjuk megtudni. Vagy mégis?

Éden Hotel

Ahol futott: VIASAT3, TV2

A VIASAT3 tökélyre fejlesztette az egzotikus tengerparton játszódó társkeresős realityjét, ám mivel az előállítási költség elég borsos volt, a jogokat továbbpasszolta a TV2-nek. Csakhogy a TV2-nél nem igazán figyeltek a műsor korlátaira: a végletekig húzták, sokkal hosszabbra nyújtva az évadot a korábbiaknál, és a szabályokhoz sem jó érzékkel nyúltak, de ez volt a kisebbik baj. A simán műsorba vágott szexuális zaklatási jelenet óriási botrányt kavart, a csatorna sem volt a helyzet magaslatán, amikor a történteket kommunikálni kellett, a műsor pedig úgy dőlt be, hogy a maga után hagyott rossz szájíz miatt senki nem meri megpiszkálni. Pedig az Éden Hotel az egyik legjobb realitys formátum, értő kezekben csodákra lenne képes.

Kész átverés

Ahol futott: RTL Klub

Az RTL Klub kandi kamerás show-ja elég hosszú ideig volt műsoron, és ezalatt sokszor és sokat változott, aminek köszönhetően voltak jobb és rosszabb időszakai is, de amikor a formátum nagyon megfáradt, a csatornánál inkább elengedték. Pedig a kandi kamerás gegek sosem mennek ki a divatból, és egy kellően kreatív és kattant stáb hihetetlen dolgokra lenne képes, ha az RTL-nél úgy éreznék, hogy adnak még egy esélyt a formátumnak.

Frei Dosszié

Ahol futott: m1, RTL Klub

Az ember, aki egy távoli galaxisba érve is magyar vonatkozások után kutatna, jó ideje hiányzik már a képernyőkről. A kávézóiban lazulni, illetve a könyveit olvasni nem ugyanolyan élmény, mint a műsorait nézni. „Csak most. Csak Önöknek!” – szólt az azóta eléggé elkoptatott szlogen, és bár tény, hogy Frei Tamás nem tartozott a legtehetségesebb tévések közé, nála jobban senki nem tudta látványosan becsomagolni a műsorait. Frei stílusának azóta a magazinműsorokban számos követője akadt, de senki sem tudott akkora szenzációt keríteni a témái köré, mint ő. Persze némi ráncfelvarrás nem ártana, de egy feltuningolt Frei Dosszié valószínűleg ma is tömegeket lenne képes a képernyők elé ültetni.

Desszert

Ahol futott: m1, RTL Klub

Kepes András beszélgetős műsora eredetileg a királyi tévén indult, és csak később vette át onnan az RTL Klub, de hamar kiderült, hogy a közszolgálatira hangolt, kissé komótos tempójú, lazán csevegős Desszert nem igazán működik az ennél pörgősebb kertévén, változtatni rajta meg nem lett volna értelme, mert akkor a műsor sava-borsa veszett volna el. Természetesen bátran lehetne fogadásokat kötni arra, hogy a Desszert ma is nagyon alacsony nézettséget hozna, de időnként a kertévétől is bevállalható némi közszolgálatiság, igaz?

Magánszám

Ahol futott: TV2

Egyszerűen képtelenek vagyunk elhinni, hogy míg a late night talk show műfaja a tőlünk nyugatabbra lévő országokban abszolút virágzik, nálunk csupa halva született próbálkozás kerekedett belőle. Elvégre nincs ebben semmi ördöngösség: ha megvan a megfelelő műsorvezető, csak kell egy jól megírt monológ az elejére, aztán egy-két ügyesen kiválasztott, érdekes beszélgetőpartner, esetleg egy-egy jól kitalált, poénos helyzet, és kész is vagyunk. A célhoz talán Hajós András műsora állt a legközelebb, bár ő is elég gyorsan elvérzett. Tény, hogy nálunk sem a napi, sem a heti formátumot nem bírja a talkshow, de kétheti rendszerességgel azért igazán összehozhatnának végre egy olyat, ami működik. Hajóssal, vagy ha találnak jobbat (nekem nem jutott eszembe), akkor nélküle.

Topmodell leszek!

Ahol futott: VIASAT3

Valahol hihetetlen, hogy Amerikában már a 24. évadot adták belőle idén, nálunk pedig egyetlen évad után megszűnt a Topmodell leszek! helyi mutációja. Pedig a műsornak még értelme is volt: sok más tehetségkutatóval ellentétben itt a győztes Nagy Rékából valóban sikeres modellt faragtak, és bár érződtek gyerekbetegségek, nem volt komolyabb baj a hazai verzióval ettől függetlenül sem. A műsor hiánya ráadásul azért is frusztráló, mert közben egyre több magyar lány (és fiú) kerül be a világ modellelitjének körforgásába, szóval témából, emberanyagból és hiteles szakértőkből is bőven lehetne találni hozzá.

Összezárva Friderikusszal

Ahol futott: TV2

KAPCSOLÓDÓ Ezekért érdemes nézni az Összezárva Friderikusszalt

A mélyinterjú alapvetően nem kertévés műfaj, ezért is van az, hogy ha itt-ott mégis feltűnik egy próbálkozás, az jellemzően az éjfél közeli műsorsávban végzi. Nos hát, Friderikuszt lehet szeretni és utálni is, de ahhoz nem férhet kétség, hogy ő képes volt egy olyan formát találni a mélyinterjúzáshoz, ami a kertévés közönség számára is vonzóvá tette a műsort. A 24 órás összezártság ideális esetben megnyitotta az interjúalanyokat, akiknek új oldalát ismerhettük meg (Rubint Réka erre ideális példa), de persze akadt néhány olyan alany is (pl. Deutsch Tamás, Árpa Attila), akikbe beletört Friderikusz bicskája. A műsorban mindenesetre bőven volt még kraft, amikor a TV2 politikai hátszele miatt a műsorvezető bedobta a törülközőt, szóval lenne értelme a folytatásnak.

Nyitókép: RTL Klub