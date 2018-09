Palácsik Lilla kilépne Vajna Timi árnyékából

Tegnap nagyszabású sajtótájékoztatót tartott a TV2, ahol kiderült, hogy milyen műsorokkal készül a csatorna októbertől. A Sztárban sztár és A legbátrabb páros szereplői eddig titokban maradtak, most viszont kiderült, hogy kiket válogattak be. Nos, talán az egyik legmeglepőbb név Palácsik Lilla és a férje, Visváder Tamás, akik eddig nem annyira vállaltak nyilvános szereplést, inkább a háttérben maradtak. Most viszont megfogadták, hogy szeretnének kilépni a család árnyékából és azt akarják, hogy az emberek a valódi énjüket is megismerjék.

,,Kifejezetten kerültük a nyilvánosságot. Annyi újságcikk, meg kamu hír megjelent rólunk, hogy úgy döntöttünk, megmutatjuk az igazi énünket” – kezdte Tamás, majd Palácsik Lilla arról is beszélt, hogy szeretne kilépni a nővére árnyékából.

Azért is vállaltuk el a műsort, hogy ne csak úgy ismerjenek az emberek, hogy Vajna Timi kishúga

– jelezte a fotósként dolgozó Lilla. Az is kiderült, hogy a verseny során Tamás sokkal többet parázott, mint a felesége, sőt, Lilla nagyon bátran fogadta a feladatokat és utólag is azt mondja, hogy még egyszer bevállalná.