Nehéz helyzetbe került Liptai Claudia és Gesztesi Károly

Gesztesi Károly is versenyez majd a Sztárban sztár legújabb szériájában. Ez pedig nehéz helyzetbe hozhatja majd az egykori házaspárt, akiknek közös gyerekük is van, hiszen Liptai Claudia idén is zsűritag lesz, akinek őszintén kell véleményt alkotnia a versenyzőkről. A szituáció már csak azért is pikáns, mert ha túl engedékeny lesz, azzal vádolhatják, hogy elfogult a volt férjével, ha viszont túl szigorú, akkor azt vethetik a szemére, hogy elégtételt vesz valamilyen régi házastársi sérelemért.

“Őszintén nagyon örülök, hogy Karcsi szerepet kapott a műsorban. Ő fantasztikus tehetség, mindig is csodáltam ezért. Kivételes hangja van, és nagyon jó színész. Tökéletesen objektív nyilván nem tudok lenni, hiszen a műsorok után otthon vár rám egy félig-Gesztesi emberke, a lányunk, Panka, aki biztosan számon kérne, ha nagyon „megcibálnám” Karcsit, de amúgy is igyekszem igazságos lenni” – mondta a Borsnak Liptai Claudia.

” Claudiával viszonylag régen elváltunk, és külön éljük az életünket. Természetesen – ahogy minden válás után – mindenki megfutotta a saját körét, megjárta a saját poklát, saját mennyországát. Ismerjük őt, elég vitriolos tud lenni, de én imádom az őszintéségét, imádtam mindig is hogy – most nem mondok példát – bárkivel, államfővel, miniszterrel úgy tud beszélni, mint Lajos bácsival…és velem is. Én biztos, hogy nem fogok megsértődni az őszinte véleménye miatt” – reagált Gesztesi Károly.