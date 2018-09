Elbűvölő családi képet posztolt Csuti

Múlt héten derült ki, hogy megszületett Kulcsár Edina és Csuti kisfia, Medox. Azóta már a modell anyukája, Jakab Krisztina is posztolt a kicsiről, de a barátok közül is sokan meglátogatták őket. Kulcsár Edina csak részben mutatta meg a babát, ahogy Csuti is – most egy családi képet osztott meg, amiért odavannak a követők.

„Egy hosszú nap után a legjobb dolog az OTTHON és a CSALÁDOM” – írta Szabó András a legújabb fotójához, amiért nemcsak mi, de a követők is odavannak.

Annyira jó érzés látni Titeket. Másnak a betegségtől csillog ennyire a szeme, valakinek a vakutól, de Rajtatok egyszerűen a Boldogság és az Egymás iránti Szeretet látható

– írta az egyik rajongó, mi pedig maximálisan egyetértünk vele.