Végre itt vannak a TV2 őszi műsorai

Megérkezett az ősz, és nemcsak a hőmérsékletben érezzük, hanem abban is, hogy most már a TV2 is elindítja a őszi műsorokat.

Az RTL Klub egyik őszi nagy dobása, a Nyerő Páros már véget is ért, közben a TV2 műsorán csak azt lehetett olvasni, hogy hamarosan indul például a Csak show és más semmi. Ez amúgy gyakorlatilag a 13, emojikkal beharangozott műsor egyike, aminek legalább a nevét és a szereplőit is tudjuk egy ideje. Amúgy a Csak show és más semmiről eddig annyit tudtunk (a teljes névsoron felül), hogy a vasárnapi Sztárban sztár helyére tervezték be újdosnágként, de mivel az énekesek újra képernyőre kerülnek, így már csak az a kérdés: párhuzamosan futnak-e a produkciók, vagy csak akkor kezdőik az egyik, ha a másiknak már vége?

Kiderült, hogy a Csak show és más semmi végre nem a megszokott zsűri felállással indul. Tilla, Balázs Andrea, Badár Tamás, és a cirkuszigazgató, Richter József.

Aztán ott a Legbátrabb páros, amiről tudtuk, hogy Majka és Tilla vezeti, de a szereplőkről egyelőre alig derült ki valami. Mondjuk, az már igen, hogy Németh Kristóf szereplő, hiszen ott Máltán kérte meg a párja kezét. A másorban a NYerő Pároshoz hasonlóan szintén ismert párok versenyeznek majd, és ma kiderült, hogy a korábbi tippek helytállóak voltak: Vajna Tímea húha, Palácsik Lilla is szerepel a Legbátrabb párosban.

De itt a Legbártrabb páros névsora:

Németh Kristóf és párja, Zita Rubos Friderika és Pintér Tibor Keleti Andrea és Kovács Zoltán Visvader-Palácsik Lilla és férje, Visvader Tamás Rubint Réka és Schobert Norbert Singh Viki és Csepregi Tamás

A Mit tenne a gyereked? alapvetően nem sztáros formátum, de ugye, nem ritka, hogy sztárokkal igyekeznek felfuttatni egy-egy új műsort – ezúttal nem így lesz. De lesz MasterChef Junior, ami a MasterChef VIP gyerekekkel forgatott veriója, és visszatér a Séfek Séfe is, ezúttal Ördög Nóra helyett Liptai Claudiával.