Lukács Réka ezzel a videóval mutatkozott be a Miss Earth világversenyen

Ahogyan korábban írtuk, Lukács Réka képviseli hazánkat az idei Miss Earth világversenyen, amit a nyíregyházi lány nagyon komolyan vesz. A most megjelent bemutatkozójából ez is kiderül, és először láthatjuk, hogyan szerepel a magyar szépségkirálynő.

„Az egész verseny a környezetvédelem köré épül, és próbálja felhívni az emberek figyelmét Földünk védelmének fontosságára. Minden ország királynőjének kellett készíteni egy bemutatkozó videót, amiben magát és az országát mutatja be, miközben megpróbál egy üzenetet közvetíteni a nézők felé, a környezetvédelem fontosságára felhíva a figyelmet. Nagyon büszke vagyok az országunkra és arra, hogy ez a videó megszülethetett. Az biztos, hogy még az unokáimnak is büszkén fogom megmutatni. Remélem, nem csak a magyarok tetszését nyeri el, hanem minden külföldi, aki megnézi ezt a videót, kedvet kap arra, hogy ellátogasson csodálatos és színes országunkba” – mesélte Lukács Réka az NLCafénak. Egy fiatal, energikus stábbal dolgozott a videón, akik rendkívül felkészültek és alaposak voltak. Egy élmény volt Réka számára a forgatás, és igazán jóban lett egymással az egész csapat.

„Nagyon hálás vagyok a fantasztikus csapatnak, akiknek kemény munkájával és segítségével valósulhatott meg ez a különleges videó. A sminkesem, Perjés Loretta mutatott be Kovács Bálint Illésnek, aki több éve a TV2-nél dolgozik, és videóklipeket is szokott rendezni. Őt kerestem meg az ötletemmel, és egyből el is kezdtünk gondolkodni a helyszíneken. Bemutatott a stábnak, akik egyébként jó barátok a hétköznapokban, így lett az operatőr Rádli Bence divatfotós, segédoperatőre pedig Radványi Levente. Elek László – aki gyakran operatőrként is dolgozik – a videó vágója. Kifah Al-Rawass (társsminkes) gyönyörű sminkjét is nagyon köszönöm.”

Íme Lukács Réka, vagyis Miss Earth Hungary bemutatkozója:

„Bízom benne, hogy mindenki örömmel nézi ezt a videót, és szurkol nekem a szépségversenyen. Kulisszatitkokkal és gyönyörű képekkel, videókkal még jelentkezem a Fülöp-szigetekről, a Miss Earth világverseny helyszínéről.”