Kilencven éves korában meghalt Laurie Mitchell amerikai színésznő. Természetes körülmények között, egy kaliforniai otthonban érte a halál.

Mitchell többek között szerepelt az 1958-as Queen of Outer Space című sci-fiben, amelyben a főszereplőt alakító Gábor Zsazsa ellenfelét játszotta.

Mozis debütálása 1954-ben volt a 20,000 Leagues Under the Sea című filmben, amelyben Kirk Douglas is szerepelt. Később feltűnt két kisebb költségvetésű filmben (Attack of the Puppet People, Missile to the Moon).

A leghíresebb film, amelyben szerepelt, az 1959-es Van, aki forrón szereti volt, igaz, abban csak kisebb szerepet kapott.

(Billboard)