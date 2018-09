Nem minden híresség él rózsaszín csillámporos álomkapcsolatban: sokan, ahogyan civil társaik is, egyedülálló anyaként nevelik a gyermekeiket. Kik segítenek nekik, mit tartanak a legnehezebb feladatnak, és milyen a kapcsolatuk az exeikkel? Így élnek az egyedülálló sztáranyukák.

Denise Richards – Abban hisz, hogy a gyerekek egymástól tanulnak a legtöbbet

Richards nem sokáig volt a kicsapongó életet élő Charlie Sheen felesége, ám a házasságuk alatt két gyermeket szült a férfinak. A válás után a bíróság tartásdíj fizetésére kötelezte a színészt, neki azonban az utóbbi időben egyre kevesebb munkája van, így a bevételei is megcsappantak, és az utalásokkal is késik, miközben Richards évek óta egyedül neveli a 14 éves Samet, a 13 éves Lolát és hétéves adoptált gyermekét, Eloise-t. A színésznő viszont nem megy emiatt a bulvárlapokhoz panaszkodni. Mivel a 47 éves Denise édesanyja rákban elhunyt, az egyedülálló anyuka legfőbb támasza a háztartásban és a gyermeknevelésben az édesapja.

„Dolgozó anya vagyok, aki egyedül neveli a gyerekeit. Néha magammal viszem a lányokat a forgatásra, néha azonban ez nem megoldható. Ilyenkor attól a néhány embertől kérek segítséget, akikben maximálisan megbízom. Abban hiszek, hogy a gyerekek egymást nevelik, és egymástól tanulnak, így a barátnőimmel gyakran szervezünk közös programokat a lurkóknak. Nyilván könnyebb élethelyzetben vagyok, mint egy civil nő, amiért hálát adok az úrnak, de akármilyen életet is élnék, a gyermekeimről soha nem mondanék le” – nyilatkozta az ABC-nek a színésznő, aki egyébként az ideiglenes gyámságot is vállalta Sheen későbbi házasságából született két fia felett, amikor a kicsiket a gyermekvédelem elvette az anyjuktól. A fiúk egészen addig maradtak Richards otthonában, amíg az anyjukat ki nem engedték a rehabilitációs intézetből.

Dancs Annamari – Nem bánja, hogy ez történt az életében

Dancs Annamari mögött igazán nehéz év áll. A sztár azután döntött a válás mellett, hogy férje megcsalta őt egy fiatal színésznővel – kettejük közös gyermeke, Ádám akkor még alig volt négy hónapos. Azóta eltelt egy év, de a színésznő azt mondja, minden nehézség ellenére nem bánja, hogy egyedülálló anya.

„Amikor próbálok, vagy fellépéseim vannak, Ádám általában jön velem… Nemrégiben Angliában dolgoztam, és Ádám is elkísért. Remekül viselte a repülőutat, és igazi cuki, figyelmes turista volt Londonban. Iszonyatos logisztika van persze mögöttünk, de két barátnőm és édesanyám mindenben segít nekem – mesélte a Mokkában a színésznő, aki hozzátette azt is, hogy minden szabadidejét a gyermekével tölti.– Megmondom őszintén, nem is bánom, hogy ez így van… Szerintem az elmúlt egy év eseményeit Ádám is megérezte, de most már ő is egyre kiegyensúlyozottabb.”

January Jones – „Nem egy mostohától leszünk boldogabbak”

A színésznő 2011 őszén adott életet kisfiának, Xander Dane Jonesnak. Jones soha nem hozta nyilvánosságra, hogy ki a gyermek édesapja – egyes feltételezések szerint a sztárszakács Bobby Flay, mások viszont úgy vélik, hogy Matthew Vaughn rendező az. „Nem érzem úgy, hogy a boldogságunk egy férfin múlik. Szeretném, ha bővülne és erősödne a családunk? Talán. De egyedülálló anyaként sem érzem magam boldogtalannak vagy magányosnak. Csak olyan férfit mutatnék be a fiamnak, aki hozzájárul a boldogságunkhoz, nem pedig elvesz belőle!” – nyilatkozta a Red magazinnak 2017-ben. Elképzelhető azonban, hogy Jones már nem sokáig lesz egyedülálló anyuka: augusztusban több fotó is készült róla, amint kézen fogva kisétált egy Nick Delli Santi nevű férfival egy Nobu étteremből.

Erdélyi Mónika – Szerinte a figyelem a lényeg

A műsorvezető két gyermek édesanyja. Nagyobbik lánya már kirepült a családi fészekből, de a kisebbik gyerkőc még otthon él, és őt egyre jobban megismerhetik az emberek is, hiszen édesanyjával közösen elég népszerű YouTube-csatornát üzemeltetnek. Egyedülálló anyaként Mónika azt vallja, hogy gyakorlatilag soha nem ereszthet le teljesen. „Bármikor bármi történhet, a figyelmem soha nem lankadhat, mert csak magára számíthat az ember” – mondta még két évvel ezelőtt Mónika Joshi Bharatnak, akivel korábban egymás konkurensei voltak, ma már azonban jó barátok.

Sheryl Crow – Komplikált dolog egyedülálló anyának lenni

Az énekesnő 2007 májusában a saját weboldalán hozta nyilvánosságra, hogy örökbe fogadott egy kéthetes kisbabát, aki a Wyatt Steven Crow nevet kapta, három évvel később pedig újabb gyermeket adoptált, ő a most hétéves Levi James Crow. A háromtagú család Nashville-ben él, de van lakásuk Floridában is, amit inkább a szünidőben használnak. „Persze, hogy nem akarok örökké egyedülálló lenni, ugyanakkor nagyon bonyolult kialakítani egy új kapcsolatot, ha az embernek már gyermekei vannak. Készen állok a szerelemre, ahogyan a házasságra is, de csak olyan emberrel állnék az oltár elé, akit a fiaim is elfogadnak” – nyilatkozta tavaly a People magazinnak.

Mary-Louise Parker – Megcsalták, amikor terhes volt

A Nancy ül a fűben című sorozat és a Red-filmek színésznője hét évig élt Billy Cruduppal, és hét hónapos terhes volt, amikor 2004-ben véget ért a házasságuk. A szakítás oka Claire Danes színésznő volt, aki egy forgatáson összemelegedett Cruduppal. Parker és Crudup kisfia végül az édesanyja családnevét kapta, a keresztanyja pedig nem más lett, mint Susan Sarandon színésznő. Parker később könyvet írt az életéről, melyben külön foglalkozott ezzel a válságos az időszakkal is:

„Egyedül voltam. Terhes voltam. Még levegőt venni sem bírtam, annyira fájt minden. De túléltem!”

2007-ben a színésznő adoptált egy kislányt, aki a Caroline Aberash Parker nevet kapta. „Az, hogy anya lehetek, a legjobb dolog, ami velem történt. Nem fogom rózsaszínben feltüntetni a helyzetemet. Egyedülálló anyaként nevelni két gyermeket nagyon nehéz, de ezek a nehézségek eltörpülnek amellett, hogy mennyi szeretetet kapok a gyermekeimtől – magyarázta a People magazinnak Parker, hozzátéve: vele is előfordult már, hogy a gyerekei hisztizni kezdtek a közértben vagy civakodtak a plázában. – Ezek a pillanatok tanítottak meg türelmesebb embernek lenni.”

Nádai Anikó – Sikeresen helytáll mindenhol

Az Éjjel-Nappal Budapest egykori szereplőjének ma már saját tévéműsora van. Anikó kisfia alig volt másfél éves, amikor párjával a szakítás mellett döntöttek. Mindketten arra törekedtek, hogy Patrik semmit ne érezzen meg a különválásból, közösen kiadott közleményükben is kiemelték, hogy a legnagyobb szeretetben, egymást tiszteletben tartva hozták meg a döntést. A híresség ezután kapta meg műsorvezetőként az Anikó Show-t, és profin helytállt nemcsak otthon, de az új munkájában is. Persze segítsége is volt, hiszen édesanyjára mindenben számíthat a mai napig.